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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية تعلن توافر لقاح جونسون للمسافرين وإصدار شهادات معتمدة

صحة الغربية: توافر
صحة الغربية: توافر لقاح جونسون للمسافرين بالإدارات الصحية وإ

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، عن توافر لقاح فيروس كورونا جونسون لتطعيم المسافرين للخارج، بدءا من  اليوم الاثنين وذلك داخل 8 مراكز مخصصة لذلك تضم جميع مراكز ومدن المحافظة وهى "مركز الطبي سعيد ، مكتب صحة كفر الزيات ، مكتب صحة سمنود ، مكتب صحة بسيون ، مكتب صحة زفتي ، مكتب صحة قطور ، إدارة المحلة اول ، مكتب صحة السنطة.

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفي صدر المحلة ومراكز لقاح كورونا

وأناشد وكيل الوزارة ، المواطنين  إلى ضرورة الإلتزام ، بإحضار جواز السفر سارى  والرسالة الخاصة على جهاز المحمول المسجلة على موقع الوزارة ، وفي حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة  إحضار إيصال رسوم الشهادة.


وشدد على التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى قيام الفرق الطبية بجهود مكثفة بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا من الدقائق الأولي من صباح اليوم.

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفي صدر المحلة ومراكز لقاح كورونا

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي  محافظ الغربية ، بتسهيل إجراءات تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد علي المواطنين المسافرين إلى الخارج.

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