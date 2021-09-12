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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتمويل من برنامج تنمية صعيد مصر

تطوير مجمع مواقف مدينة قنا علي أحدث نظم خدمات النقل

مجمع مواقف قنا
مجمع مواقف قنا

قال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، سوف يتم تطوير مجمع مواقف مدينة قنا ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة بتكلفة اجمالية تقدر بحولي 25 مليون جنيه والممول من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.


و أوضح محافظ قنا ، بأن أعمال التطوير سوف تشمل انشاء هايبر بكل موقف وتجديد - احلال تندات ومظلات السيارات – تركيب كاميرات مراقبة - وحدة خدمات للسيارات " غسيل وتشحيم – كاوتش " - تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه - تجديد و احلال دورات المياه - رصف الارضيات وانشاء استراحة للمواطنين - تجديد شبكة  الصرف الصحي - انشاء صيدلية .

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى مجمع مواقف يقع على مساحة 28000 متر وهو عبارة عن اربع مواقف " موقف نجع حمادى و مساحته 7500 م– موقف دشنا و مساحته 5000 م– موقف الاتوبيس مساحته 5000 م – موقف البحر الأحمر و مساحته 10500 م ".

 

وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم تصميم المجمع بحيث يتضمن عمل مداخل ومخارج للسيارات الامر الذي  يساهم في إحداث سيولة مرورية أمام حركة السيارات ، لا سيما في أوقات الذروة ، كما أنه سوف يزود بأنظمة مراقبة علي أعلي مستوي لخلق أجواء من الطمأنينة و الأمان داخل المجمع.

 

و تابع محافظ قنا ، بالإضافة إلي أنه سيتضمن إقامة استراحة و كافتيريا و مسجد و مبني اداري مزود بأحدث النظم التكنولوجية  والذي يمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة و سيتفيد من الخدمات التي يقدمها المجمع حوالي مليون و ٨٠٠ ألف نسمة تقريباً .

 

 

قنا صعيد مصر مدينة قنا مجمع مواقف برنامج التنمية المحلية واجهة حضارية محافظ قنا

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