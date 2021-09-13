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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني ينهي أزمة تأخر صرف إعانة المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات ببورسعيد

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار عضو مجلس النواب

حصل النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، على موافقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بصرف إعانة المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات في 30 جهة بالمحافظة، عقب التأخر في صرف البدل للعاملين وأصحاب المعاشات بالمنطقة الحرة.

 

وقال «عمار» فى بيان صحفى له، إن بدل المنطقة الحرة يعد أحد المميزات الخاصة بأبناء بورسعيد كأحد المكتسبات الحكومية التى أعقبت القرار الجمهورى بتحويل بورسعيد لمنطقة حرة عام ٧٧ ، ويتم صرفه من عوائد الرسوم الجمركية التى يتم تحصيلها على البضائع المستوردة، وتدخل المدينة برسم المنطقة الحرة لصالح صندوق الجهاز التنفيذي أحد الصناديق الخاصة بمحافظة بورسعيد.

 

وأضاف «عمار»، أن موافقة محافظ بورسعيد جاءت بحضور ممثلون عن أصحاب المعاشات في 30 جهة بالمحافظة، وتأتي تلك الاستجابة استكمالا لسلسلة الموافقات والتصديقات التي حصل عليها نواب بورسعيد لتلبية مطالب أبناء المدينة الباسلة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سبق واصدر اللواء عادل الغضبان قبل عام قرار برفع قيمة البدل من ٢٠ إلى ٤٠ جنيها للعاملين وإلى ٥٠ جنيها لأصحاب المعاشات وصرفه كل ستة أشهر بدلا من صرفه شهريا للمساعدة فى تحمل نفقات المعيشة لأبناء بورسعيد خاصة بعد الكساد التجارى الذي أصاب بورسعيد نتيجة فتح الاستيراد برسم الوارد لتجار الجمهورية، موجهًا الشكر لمحافظ بورسعيد على استجابته لمطلب أبناء المحافظة.

أصحاب المعاشات محافظ بورسعيد إعانة المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات القرار الجمهوري بورسعيد

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