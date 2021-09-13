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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 711 حالة إشغال طريق في البحيرة

رفع الإشغالات لتيسير
رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على  المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية  مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى:-

رفع ٧١١ حالة إشغال طريق

- رفع ٣١١ حالة إشغال طريق مخالفة وتحرير ٣٤ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ومصادرة ١٥ شيشة بدمنهور.

-  رفع ٢٦٤ حالة إشغال طريق مخالفة عبارة عن تندات بكفر الدوار

- رفع  ٣٠ حالة إشغال مخالفة ومصادرة ١٩ شيشة بمركز رشيد وبدر.

- رفع  ٦٠ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة حوش عيسى.

- رفع  ٤٦ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة ابوحمص.

- تحرير ٦محاضر لعدم ارتداء كمامة ومصادرة ٢ شيشة بكوم حمادة

لتيسير الحركة المرورية رفع ٧١١ حالة إشغال طريق محافظ البحيرة البحيرة دمنهور محافظة البحيرة

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