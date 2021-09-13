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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت يوسف: طموحاتي مع الإسماعيلي بلا حدود.. وهذه رسالتي للجماهير

طلعت يوسف
طلعت يوسف

أكد طلعت يوسف، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريق الدراويش يمر بمرحلة انتقالية في الفترة الحالية.

وقال يوسف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين :"ليس لدي سقف للطموحات مع أي فريق أتولى تدريبه، طموحاتي مع الإسماعيلي لا حدود لها، سنحقق طموحات الجماهير، إذا تم تدعيم الفريق بلاعبين مميزين".

وأضاف :"لا يوجد فريق ينهي موسم وهو يصارع من أجل البقاء في الدوري وفي الموسم التالي ينافس على البطولات، الإسماعيلي حاليًا يمر بمرحلة انتقاليه"، مضيفًا :"المنافسة على البطولات مرتبط بالتعاقدات التي ستبرمها الإدارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

ووجه طلعت يوسف، رسالة إلى جماهير الإسماعيلي قائلاً :"أتمنى الصبر على الفريق، ودعم اللاعبين حتى يظهروا بمستوى مميز في الموسم الجديد"، مضيفًا :"اللي أقدر أوعد به جماهير الإسماعيلي الإخلاص في عملي وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لتحقيق نتائج مميزة".


ووقع يوسف على عقود تدريب الإسماعيلي منذ دقائق قليلة لمدة موسم قابل للتجديد، حال اتفاق الطرفين بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يتواجد محمد حمص في الجهاز الفني كمدرب ، على أن يختار يوسف مدربًا عامًا، فيما ينضم خالد عبد الله للجهاز كمدرب للحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف كمخطط للأحمال.

 

وسبق لطلعت يوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها كانت مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي و بتروچيت، إلى جانب تجاربه مع طلائع الجيش واتحاد الشرطة أيضًا.

وحدد مسئولو نادى الإسماعيلي، الخامسة مساء اليوم، موعدا لانطلاق فترة الإعداد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

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