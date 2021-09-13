محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى الرديسية بحري والطوناب

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام بقرى الرديسية بحرى والطوناب ، والتي تخدم حوالى 120 ألف نسمة بـ 44 قرية فرعية ونجع تابعين للوحدات المحلية بمركز أدفو ، وقد رافقه فى جولته الميدانية نائب المحافظ أحمد شعبان ، والقيادات التنفيذية ، حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وأعطي اللواء أشرف عطية ، توجيهاته للمسئولين بإنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى، من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات ، بجانب نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلى معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الأخرين لتحفيزهم وتشجيعهم وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة .

وفي إستجابة سريعة من أشرف عطية، لأهالي قرية العدوة والتي تم إنشاؤها عام 1963 أعطى تكليفاته لمدير الإدارة الصحية بإدفو، بإعادة الشئ لأصله ورفع كفاءة الوحدة الصحية وتشغيلها بعد إعادة تخطيطها وتنظيم العيادات الخارجية واللاندسكيب من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية على الوجه الأكمل.

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ووجه المحافظ، بأهمية التنسيق بين الجهات المنفذة بإشراف من نائب المحافظ لأنهاء أي معوقات أو تضارب يعوق عمليات التنفيذ للمشروعات، علاوة على توافر قاعدة معلومات متكاملة عن بيانات المشروعات وخاصة معدلات الأعمال الجارية ، فيما أستهل أشرف عطية جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 40 % ليخدم حوالى 55 ألف نسمة ، وهو يضم محطة معالجة بطاقة 7.5 ألف م3/يوم ، بجانب محطات الرفع والشبكات .

كما تفقد المحافظ، مشروع مجمع الخدمات بالرديسية بحرى والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه و يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين، حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء 30 مجمع منهم 13 مجمع بمركز إدفو .

وعقب ذلك تفقد عطية مشروع إنشاء مركز شباب خور الزق بتكلفة 6 مليون جنيه وبمساحة 3 ألاف م2 تضم مبنى إدارى مكون من أرضى وطابقين ، بجانب ملعب بالنجيل الصناعى على مساحة ألف م2 متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة.

ووجه المحافظ، بأن يكون هناك رؤية مستقبلية للتوسعات ليستوعب المركز أكثر من نشاط رياضي وشبابي ، فيما قام ممثلي أهالي قرية العطواني بتقديم كتاب الله " القرآن الكريم " لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده في رفع مستوى معيشة المواطنين داخل القرى من خلال تلبية المطالب الجماهيرية ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة .

وأعقب ذلك تفقد محافظ أسوان، لمشروع تبطين ترعة الفرع الشرقي للمليكية بالرديسية غرب بطول 2.8 كم ، وبنسبة تنفيذ 75 % ، وتصل تكلفة المشروع لـ 9 مليون جنيه لتخدم الترعة زمام 500 فدان من الأراضى الزراعية بهندسة ري شرق وغرب إدفو وذلك من بين تبطين 215 كم بتكلفة 600 مليون جنيه.

ثم توجه المحافظ، لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات حياة كريمة بقرية الطوناب ومنها محطة رفع الصرف الصحى بتكلفة 40 مليون جنيه ، وأيضاً مجمع الخدمات ومركز الخدمات الزراعية.

وخلال نفس الجولة استمع محافظ أسوان لعرض مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى الرديسية بحرى ، بجانب مشروع الصرف الصحى بقرى الطوناب بنسبة تنفيذ 25 % وبتكلفة 150 مليون جنيه ويخدم أكثر من 10 ألاف نسمة ويضم محطة معالجة بطاقة 3 ألاف م3/ يوم ، وأيضاً محطة رفع والشبكات ، علاوة على تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرى وادى الرديسية بنسبة تنفيذ 20 % وبتكلفة 100 مليون جنيه ويخدم أكثر من 8 ألاف نسمة ويضم محطة معالجة بطاقة ألفين م3/يوم ، وكذا محطة رفع والشبكات .

وفى السياق ذاته، تفقد اللواء أشرف عطية مشروع وحدة الطوناب الصحية والتي تم إنشاؤها بتكلفة 18.8 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من الإنشاءات والتشطيب بالكامل ، وجارى تجهيزها بالمعدات الطبية من أجل خدمة حوالى 9 آلاف نسمة من ضمن 112 وحدة صحية و11 مستشفى يجرى الاستعداد لتجهيزهم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11,7 مليار جنية .

كما تفقد أشرف عطية مشروع إحلال وتجديد مدرسة السراج الإبتدائية القديمة بتكلفة 5،5 مليون جنيه وتضم 8 فصول ، وذلك ضمن 52 مشروع أنشاء َأحلال وتجديد مدارس بتنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية تضم ٤٦٧ فصل بتكلفة إجمالية 322 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لـ ٣٥ مدرسة تضم 405 فصل بتكلفة إجمالية 54.5 مليون جنيه.

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