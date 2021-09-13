محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يفتتحان 3 معارض فنية بالتربية النوعية.. صور

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ رافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيح وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، 3 معارض فنية من إنتاج طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية في قاعة العرض الفني بالكلية، وتضمن المعرض الأول عرض معلقات فنية من السجاد اليدوي بعنوان "في حب مصر" والثاني معرض بعنوان "جماليات الجلود الطبيعية" لطلاب الفرقة الثانية، والثالث معرض فني بعنوان "ابدأ حلمك" لطلاب الفرقة الأولى أشغال فنية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أماني شاكر عميد الكلية والمشرف على قسم التربية الفنية والدكتور نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس الدكتور سماح الرفاعي، والدكتور أسماء هلال والدكتورة رشا عاطف والدكتورة داليا المداح والدكتورة ميرنا النحاس.

وتفقد رئيس الجامعة برفقة محافظ كفر الشيخ ونائبه والحضور بين المعروضات الفنية التي تضمنت إبداعات طلاب كلية التربية النوعية.

أشاد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة للطلاب، موجهاً الشكر إلى إدارة الجامعة التي تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة.

وأشار إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيداً بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، إن المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع.

وأضاف بأننا نهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وقالت الدكتور أماني شاكر، عميد الكلية، إن المعارض تضمنت تشكيل الجلود الطبيعية بتقنيات مختلفة تحمل تصميماتها الطابع الإسلامي كمعلق فني من آيات قرآنية ومأثورات حيث أشغال الهاند مزيد باستخدام الخامات والتقنيات المختلفة، مؤكدة أن جميع المنتجات بالمعارض يمكن أن تكون نواة للمشاريع الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

وأضافت شاكر بأن تصميمات جميع المعلقات اتسمت بالمواطنة وحب مصر ووجود علم مصر في جميع المعلقات كما تم عرض مصنوعات من السجاد النصف آلى والمصنوع بتقنية الهاند تافت الفائقة السرعة والتي تعطى العديد من التصميمات الفنية المتميزة والتي تم صنعها في المصنع التعليمي بالكلية لسجاد "الهاند تافت".

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