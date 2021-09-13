عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"صالح للأكل بدل الحقن".. لقاح من الطماطم مضاد لفيروس كورونا |شاهد

لقاح من الطماطم
لقاح من الطماطم لفيروس كورونا

عرضت قناة الحدث العربية فيديو للقاح من الطماطم مضاد لـ فيروس كورونا وهو ابتكار اوزبكستاني صالح للأكل بدل الحقن، وهو مكون من استنساخ الجزء التاجي من الفيروس وأن يتم وضعه في الخلية النباتية من اجل الحصول علي الطماطم المطعمة .


وأضاف الفيديو ان مطوري اللقاح يتوقعون انتاج اجسام مضادة لكورونا بمجرد اكل الشخص للطماطم المطعمة وستبدأ تجارب اللقاح السريرية علي البشر فور الانتهاء من تجربته علي الحيوانات.


عميد زراعة عين شمس: رابط لحصول الطلاب على لقاح كورونا

 

في سياق متصل أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الجامعة تحت قيادة الدكتور محمود المتيني تقوم بمجهود كبير بشأن تطعيم لقاح كورونا لطلاب الكليات وهيئة أعضاء التدريس.

 

وأضاف الدكتور أحمد ان الكلية سوف تنتهي من تطعيم كافة منسوبيها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021_2022 لضمان سير العملية التعليمية دون أي معوقات والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي كلية زراعة جامعة عين شمس .


وأشار عميد زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تواصل يوميا تطعيم طلابها وهيئة أعضاء التدريس بشكل سليم .

 

ونوه الدكتور أحمد جلال الي خطوات تلقي الطلاب لقاح فيروس كورونا المستجد وهي كالاتي :

تم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية لكى يقوم كل طالب بالتالى:
١-إدخال البيانات الاساسية به علي رابط الموقع
٢- انتظار رسالة نصية بموعد ومكان تلقي التطعيم
٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد ومكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم.


*ملحوظة* ستصل الرسالة النصية بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالبة التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة بها.


٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بالـ QR code تفيد ببيانات متلقي اللقاح وموعد تلقي اللقاح 
٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون أي رسوم
٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس
٧- لا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات ومستشفيات جامعه عين شمس.
٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي.

فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا لقاح كورونا لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا حيوانات الكشف الطبي كورونا المستجد

ترشيحاتنا

هجمات إرهابية.. طالبان تعدم جنود أفغان وموظفين حكوميين اختطفتهم في وضح النهار| فيديو

أخبار التكنولوجيا.. أفضل طرق للوصول لملفات جوجل درايف بدون إنترنت.. وشاومي تعلن إطلاق هذه الإصدارات

هل يجوز إعطاء الكفارة للأخ الفقير؟ .. الإفتاء تجيب

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور الإمارات في تعزيز الحوار بين الأديان

موازنة النواب: الحد الأدنى للأجور زاد 100% منذ ثورة 30 يونيو

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بعد قرار النيابة ببراءة المتهمين.. تعرف على القصة الكاملة لفتاة الفستان

بعد بيان النيابة العامة وتقديم شكوى ضدها..عقوبات تنتظر فتاة الفستان حبيبة طارق

تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت

بالقانون .. 5 فئات يحق لها الحصول علي معاش شهري من الضمان الإجتماعي

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الماضى والحاضر

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ