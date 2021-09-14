كيفية صلاة التسابيح وفضلها.. أزهري يجيب

كشف الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن كيفية صلاة التسابيح التي حث عليها النبي ونبه على صلاته ولو في العمر مرة واحدة.

وأضاف فتحي عثمان الفقي، في البث المباشر لصفحة الأزهر على فيس بوك، أن صلاة التسابيح سبب في غفران جميع الذنوب، سرها وعلانيتها، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، قديمها وحديثها، فمن أراد أن يغفر الله جميع ذنوبه فليصلي صلاة التسابيح.

كيفية صلاة التسابيح

وشرح الفقي، كيفية صلاة التسابيح، منوها أنها أربعة ركعات، في كل ركعة 75 تسبيحة، يجوز صلاة ركعتين ركعتين والتسليم بينهما للاستراحة، أو صلاتها مرة واحدة أربع ركعات.

وتابع: "يدخل المصلي في الصلاة، ويكبر تكبيرة الإحرام، وبعدها يسبح عشر تسبيحات، يقول في التسبيحة الواحدة "سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر"، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يسبح 15 مرة".

واستطرد: “ثم يركع المصلي ويسبح 10 تسبيحات ويقوم من الركوع ويسبح 10 تسبيحات، وينزل للسجود ويسبح 10 مرات، ثم يجلس بين السجدتين ويسبح 10 تسبيحات، وينزل للسجود الثاني ويسبح 10 تسبيحات”.

حكم صلاة التسابيح

وذكر أن صلاة التسابيح فيها أربعة أقوال: فمنهم من صحح الحديث ومنهم من قال بأنه موضوع ومنهم من ضعفه، ومنهم من حسنه، منوها بأن من صححه كثير من أهل العلم.

وورد في الأثر بنصوص السُنة النبوية المطهرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، فأوصى بأداء صلاة نافلة من أربع ركعات في العشر الأواخر من رمضان ، حيث إن لها فضل عظيم، فبها يُكفر العبد ذنوبه، كما أنها تفتح له أبواب الرزق الوفير، وقد تؤدى مرة واحدة في العمر، وتُسمى صلاة التسابيح، ويُنصح بأداء هذه الصلاة في العشر الأواخر من رمضان تلك الليالي المباركة ولو مرة واحدة.

حديث صلاة التسابيح



رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال للعباسِ بنِ عبدِ المطلبِ يا عباسُ يا عمَّاهُ ألا أُعطيَك ألا أمنَحُك ألا أحبُوَك ألا أفعلُ بك عشرَ خصالٍ إذا أنت فعلتَ ذلك غفر اللهُ لك ذنبَك أولَه وآخرَه قديمَه وحديثَه خطأَه وعمدَه صغيرَه وكبيرَه سِرَّهُ وعلانيتَه عشرُ خصالٍ أن تُصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ تقرأُ في كلِّ ركعةٍ فاتحةَ الكتابِ وسورةً فإذا فرغتَ من القراءةِ في أولِ ركعةٍ وأنت قائمٌ قلتَ سبحان اللهِ والحمدُ لله ولا إله إلا اللهُ والله أكبرُ خمسَ عشرةَ مرةً ثم تركع فتقولُها وأنت راكعٌ عشرًا ثم ترفعُ رأسَك من الركوعِ فتقولُها عشرًا ثم تهوِي ساجدًا فتقولُها وأنت ساجدٌ عشرًا ثم ترفعُ رأسَك من السُّجودِ فتقولُها عشرًا ثم تسجدُ فتقولها عشرًا ثم ترفعُ رأسَك فتقولُها عشرًا فذلك خمس وسبعون في كلِّ ركعةٍ تفعل ذلك في أربعِ ركَعاتٍ إن استطعتَ أن تُصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرةً فافعلْ فإن لم تفعلْ ففي كلِّ جُمعةٍ مرةً فإن لم تفعل ففي كلِّ شهرٍ مرةً فإن لم تفعلْ ففي كلِّ سنةٍ مرةً فإن لم تفعلْ ففي عُمُركَ مرةً.