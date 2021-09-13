عاجل
نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة للحماية من أمراض القلب.. اختبارات حديثة تزيد احتمالات القضاء على السرطان موجز السوشيال ميديا: ملك قورة تعلن إصابتها بـ كورونا.. الجمهور يشيد بأداء محمد محمود بعد غيابه للإصابة آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟ نشرة أخبار العالم|تعليمات جديدة بشأن دخول السعودية.. الإمارات تدرج 38 فرداً و15 كياناً على لائحة الإرهاب أخبار التوك شو|مستشار الرئيس يوضح مدة الموجة الرابعة.. والقصة الكاملة لفتاة الفستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. حقيقة وفاة اليوتيوبر أحمد حسن بريزة.. مكرونة بالأفيون والهيروين..وقرية في قلب الدلتا تنتج نصف الزيوت العطرية بالعالم

احمد حسن بريزة
احمد حسن بريزة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.  

حقيقة وفاة اليوتيوبر أحمد حسن بريزة
أصيب متابعو موقع «يوتيوب» بصدمة، بعد إعلان وفاة اليوتيوبر احمد رمضان الشهير باسم بريزة، وفقا لما أعلنه رفيقه وشريكه عمر داندي، عبر قناته على يوتيوب التي تتخطى آلاف المشاهدات.

مكرونة بالأفيون والهيروين
حدثت الواقعة الشهر الماضي حين تلقت شرطة مدينة يان يونغ كانغ بلاغاً من مجهول قال فيه أن صاحب مطعم الذي عرفته الشرطة باسم «لي»، يضيف المخدرات إلى أطباقه لإجبار الزبائن على إدمانها وتعزيز مبيعاته.

قرية في قلب الدلتا تنتج نصف الزيوت العطرية بالعالم
يفوح عبق الياسمين على قرية شبرا بلولة المصرية حيث يتم إنتاج أكثر من نصف العجينة الخاصة باستخراج عطر الياسمين في العالم، ويتم جمع الياسمين من الحقول المصرية لتحضير العطور في أحد أهم البلدان المنتجة للياسمين.

مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري تخسر جائزة إيمي
خسرت المقابلة التلفزيونية التي أجرتها المذيعة الأميركية أوبرا وينفري مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل أمام برنامج عن الطعام والثقافة الإيطالية في جوائز إيمي.

ناسا تنشر صورة من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، صورة التقطها أحد روادها من الفضاء لهجمات 11سبتمبر ، حيث ظهر بها الدخان الهائل الناجم تساقط أبراج التجارة العالمية.

أول سيارة ذاتية القيادة تظهر للعلن
ولّى زمن البحث الصعب عن مكان لصفّ السيارة، حيث ستكون السيارة الجديدة قادرة على ركن نفسها تلقائياً بعد إيداعها الموقف بفضل نظام قُدّم في معرض ميونيخ في ألمانيا هو «جاهز» ليُنشر على نطاق واسع، حسب مطوّريه.

صدى البلد موقع الموضوعات اثارت الجدل حول العالم اهم الاخبار

موضوعات متعلقة

من مصر لفرنسا.. قرية في قلب الدلتا تنتج نصف الزيوت العطرية بالعالم

تركن نفسها تلقائيا.. أول سيارة ذاتية القيادة تظهر للعلن

في ذكراها الـ20.. ناسا تنشر صورة من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر

خيبة أمل جديدة للزوجين.. مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري تخسر جائزة إيمي

الموت مفيهوش هزار.. حقيقة وفاة اليوتيوبر أحمد حسن بريزة بعد تعرضه للإهانة من صديقه

مكرونة بالأفيون والهيروين.. القبض على صاحب مطعم يضيف المخدرات علي وجبات الطعام

سبيدر.. أوّل نموذج دراجة نارية طائرة في العالم

دراسة: الطبيعة تتعافى ذاتيا وتقدم حلول للتصدى للكوارث الطبيعية

ترشيحاتنا

بايدن يوجه كلمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 سبتمبر

توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 14/9/2021 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

لإطلالة أجمل .. غير عربيتك في 5 خطوات

نشرة التحقيقات|أهداف زيارة بينيت إلى مصر.. وهل تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة أمام الأزمات؟

سوق المستعمل .. سعر ومواصفات نيسان جوك موديل 2016

نشرة أخبار العالم|تعليمات جديدة بشأن دخول السعودية.. الإمارات تدرج 38 فرداً و15 كياناً على لائحة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ