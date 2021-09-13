نشرة المنوعات.. حقيقة وفاة اليوتيوبر أحمد حسن بريزة.. مكرونة بالأفيون والهيروين..وقرية في قلب الدلتا تنتج نصف الزيوت العطرية بالعالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

حقيقة وفاة اليوتيوبر أحمد حسن بريزة

أصيب متابعو موقع «يوتيوب» بصدمة، بعد إعلان وفاة اليوتيوبر احمد رمضان الشهير باسم بريزة، وفقا لما أعلنه رفيقه وشريكه عمر داندي، عبر قناته على يوتيوب التي تتخطى آلاف المشاهدات.

مكرونة بالأفيون والهيروين

حدثت الواقعة الشهر الماضي حين تلقت شرطة مدينة يان يونغ كانغ بلاغاً من مجهول قال فيه أن صاحب مطعم الذي عرفته الشرطة باسم «لي»، يضيف المخدرات إلى أطباقه لإجبار الزبائن على إدمانها وتعزيز مبيعاته.

قرية في قلب الدلتا تنتج نصف الزيوت العطرية بالعالم

يفوح عبق الياسمين على قرية شبرا بلولة المصرية حيث يتم إنتاج أكثر من نصف العجينة الخاصة باستخراج عطر الياسمين في العالم، ويتم جمع الياسمين من الحقول المصرية لتحضير العطور في أحد أهم البلدان المنتجة للياسمين.

مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري تخسر جائزة إيمي

خسرت المقابلة التلفزيونية التي أجرتها المذيعة الأميركية أوبرا وينفري مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل أمام برنامج عن الطعام والثقافة الإيطالية في جوائز إيمي.

ناسا تنشر صورة من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، صورة التقطها أحد روادها من الفضاء لهجمات 11سبتمبر ، حيث ظهر بها الدخان الهائل الناجم تساقط أبراج التجارة العالمية.

أول سيارة ذاتية القيادة تظهر للعلن

ولّى زمن البحث الصعب عن مكان لصفّ السيارة، حيث ستكون السيارة الجديدة قادرة على ركن نفسها تلقائياً بعد إيداعها الموقف بفضل نظام قُدّم في معرض ميونيخ في ألمانيا هو «جاهز» ليُنشر على نطاق واسع، حسب مطوّريه.