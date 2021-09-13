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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركن نفسها تلقائيا.. أول سيارة ذاتية القيادة تظهر للعلن

السيارة الجديدة
السيارة الجديدة

ولّى زمن البحث الصعب عن مكان لصفّ السيارة، حيث ستكون السيارة الجديدة قادرة على ركن نفسها تلقائياً بعد إيداعها الموقف بفضل نظام قُدّم في معرض ميونيخ في ألمانيا هو «جاهز» ليُنشر على نطاق واسع، حسب مطوّريه.

وحسب ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية، قال روبرت إكسلر، المسؤول في شركة «بوش» المطوّرة لهذا النظام: «لم تعد هذه الخطوة بحاجة إلى تدخّل من السائق».

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ولا حاجة إلى انتظار رواج استخدام السيارات ذاتية القيادة لاعتماد هذا النظام القائم على كاميرات وأجهزة استشعار توجّه المركبة وتسمح لها بتفادي العراقيل.
 


وعُرضت هذه التقنية هذا الأسبوع خلال معرض السيارات الألماني في ميونيخ وتوقّفت سيارات من عدّة علامات، مثل «مرسيدس» و«أودي» و«فورد»، لتفسح المجال أمام المشاة أو تميل عن علبة مواد معلّبة في أحد مواقف مركز العرض.

وتتيح الكاميرات «إلقاء نظرة من الخارج تسمح بمعرفة إن كان أي شيء يقترب منها»، حسب إكسلر.

ويقوم هذا النظام الذي تطوّره «بوش» منذ عام 2015 على ترابط بين الكاميرات والمركبة التي يتمّ التحكّم بها عن بُعد لزيادة السرعة أو إبطائها أو التحرّك إلى الخلف من دون تدخّل السائق.

ولا بدّ من امتلاك سيارة حديثة الصنع وعالية المستوى للتمتّع بخدماته.

وتؤكّد «بوش» أن هذا النظام جاهز للنشر، بعد التصديق على استخدامه مرّة أولى سنة 2019 لكن لسيارات «مرسيدس - بنز» لا غير.
 


وتأمل أن تزداد المركبات المكيّفة مع استخدامه وأن تكون هذه التقنية موضع ثقة للسائقين.

ويترك السائق سيارته في حيّز مخصّص لهذا الغرض ويستعيدها من المكان عينه عبر التحكّم بعودتها بواسطة هاتفه الذكي.

وسيكون مطار شتوتغارت في ألمانيا من بين أوّل مستخدمي هذه التقنية.

ويتيح هذا النظام، حسب «بوش»، ركن مزيد من السيارات في المواقف بنسبة 20% بفضل تحسين إدارة المواقع المتاحة لهذا الغرض.

ركن ميونيخ المانيا السيارة اخبار منوعات

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