فينجادا: الزمالك فاز بالدوري باستحقاق

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الزمالك يستحق بكل تأكيد الحصول على بطولة الدورى فى الموسم المنصرم.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "الزمالك فاز بالدورى بفارق 4 نقاط مع الأهلى وهو يستحق التتويج باللقب بعدما جمع نقاطا أكثر، والمباريات النهائية فى الدوري كانت حماسية للغاية، وبطل الدورى تحدد فى الجولات الأخيرة".

وأضاف: "التعادل مع بيراميدز كانت نقطة تحول فى مشوار الأهلي بالدوري وهذه المباريات كانت مليئة بالعديد من الأحداث".

الزمالك يجهز احتفالية بعد الفوز بالدوري

يجهز مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة حسين لبيب لاحتفالية تكريم الفرق الفائزة بالبطولات هذا الموسم بالتنسيق مع الشركة الراعية للنادى.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية- التى تقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على نهر النيل- توجيه الدعوة لجميع رموز الزمالك السابقين ومسئولى القلعة البيضاء فى الفترات الماضية.

وستشهد الاحتفالية تكريم كل من:

1- فريق الكرة الأول؛ المتوج بلقب الدورى هذا الموسم.

2- فريق اليد؛ الفائز بلقبي “الدوري، وكأس السوبر الإفريقى” والمتأهل لكأس العالم للأندية بالسعودية في أكتوبر المقبل.

3- فريق السلة؛ الحائز على لقبي “الدوري، وبطولة إفريقيا للأندية الأبطال” المتأهل لمونديال اللعبة في أول نسخة.

4- فريق الطائرة؛ الحاصل على بطولة كأس مصر.

ويرغب مسئولو اللجنة المؤقتة فى إقامة الاحتفالية؛ قبل دخول فريق الكرة الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، معسكرا مغلقا في برج العرب، يوم 20 سبتمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر، وهي المباراة المحدد إقامتها في الثاني من أكتوبر.