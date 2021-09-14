عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السائق ليس هو القاتل.. مفاجأة في مقتل مواطن بحادث الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه أثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة وقيام قائد السيارة التى اصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.

بالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة (موظف بإحدى شركات السياحة ، مقيم بالجيزة ) وبرفقته آخرين ، اصطدم بالمواجهة بسيارة أخرى قيادة (سائق ، مقيم بالقاهرة) وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو "متوفى" .

بتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث (طالب ، مقيم بالجيزة ) واستعان بآخر الذى يعمل سائق لديه ، والذى ادعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث "على خلاف الحقيقة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم (الطالب المشار إليه)  للعرض عليها .

حادث تصادم سيارتين بالغردقة اختراق فيس بوك اخبار الحوادث

ترشيحاتنا

هوت شورت جريء.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

السفارة المصرية بليبيا تعيد 53 شابا ضبطوا خلال هجرة غير شرعية.. صور

الإفتاء: المشاركة في صندوق الوقف وتفعيله والدعوة للمشاركة فيه شيء عظيم

فينجادا: اعتذرت عن تدريب الأهلي

نائب وزير التعليم: مصر تقدمت كثيرا في مجال التعليم الفني

فينجادا: الزمالك فاز بالدوري باستحقاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ