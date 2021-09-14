السائق ليس هو القاتل.. مفاجأة في مقتل مواطن بحادث الغردقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه أثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة وقيام قائد السيارة التى اصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.

بالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة (موظف بإحدى شركات السياحة ، مقيم بالجيزة ) وبرفقته آخرين ، اصطدم بالمواجهة بسيارة أخرى قيادة (سائق ، مقيم بالقاهرة) وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو "متوفى" .

بتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث (طالب ، مقيم بالجيزة ) واستعان بآخر الذى يعمل سائق لديه ، والذى ادعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث "على خلاف الحقيقة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم (الطالب المشار إليه) للعرض عليها .