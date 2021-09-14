مطالبات من الأندية بعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة لانتخاب مجلس جديد

قال طارق حسانين، رئيس نادي الترسانة، أنه يجب أن يكون اتحاد الكرة مكون من أعضاء بكفاءات وأفكار مختلفة.

وأضاف حسانين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لو لم يستجب رئيس اتحاد الكرة لطلب عقد انتخابات اتحاد الكرة سوف نتجه لوزير الشباب والرياضة ولو لم نصل لحل سوف نتجه للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكد أيضا وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن هناك تحرك ايجابي للأندية نحو إجراء إنتخابات اتحاد الكرة .

البيان الصادر عنا لا علاقة له بالتعديلات

وأشار وليد هويدي إلى أن البيان الصادر عنا لا علاقة له بالتعديلات التي أجراها اتحاد الكرة على نظام الصعود والهبوط في القسم الدورى الثاني والثالث.

وتوقع النائب مكرم رضوان أن تتم الاستجابة من أندية الجمعية العمومية للبيان والدعوة لانعقاد عمومية طارئة يتم خلالها وضع أسس ولوائح ووضع التعديلات المطلوبة على اللائحة".

