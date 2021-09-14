عصام كاريكا يكشف موعد عودته للغناء.. وهؤلاء أبرز اكتشافاتهI شاهد

قال الفنان عصام كاريكا إنه سيعود للغناء قريبا بعد غياب فترة طويلة، إلى جانب حرصه على تقديم عدد من الحفلات مؤخرا في الساحل الشمالي والأفراح الخاصة.

وأوضح عصام كاريكا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على هامش حضوره حفل دير جيست لتكريم أبرز النجوم، أنه سيطرح قريبا أغنية اسمها “بلد الحبايب”.

وكشف عصام كاريكا عن دوره كملحن في اكتشاف عدد كبير من المواهب الفنية والغنائية أبرزهم أحمد سعد، أحمد بتشان، حمادة هلال، مجد القاسم، حكيم وغيرهم.

أقيم مساء الجمعة الماضي، حفل توزيع جوائز دير جيست ، الذي شهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما تم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.

وتوافد إلى الحفل الذي أقيم في احد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس النجوم والمشاهير قبل لحظات من تسليم جوائزهم ودروع التكريم.