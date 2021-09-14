المصري البورسعيدي يتعاقد مع إلياس الجلاصي لاعب الاتحاد المنستيري التونسي

أنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع التونسي إلياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، بعقد يمتد لـ4 مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2025/2024.



ووقع اللاعب على تعاقده مع القلعة الخضراء، في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي، وعدنان حلبية وأحمد الشملة عضوي المجلس.



جدير بالذكر أن اللاعب إلياس الجلاصي -والبالغ من العمر 27 عامًا- يشغل مركز خط الوسط المهاجم، وقد سبق له اللعب بنادي الملعب التونسي، قبل أن ينضم لصفوف فريق الترجي التونسي الذي لعب له لموسمين، قبل العودة مرة أخرى لصفوف الملعب التونسي حيث لعب معه لموسم واحد، قبل الانتقال قبل نحو ثلاثة مواسم لصفوف الاتحاد الرياضي المنستيري والذي تألق في صفوفه بشدة حيث حصل اللاعب لمرات عديدة على لقب أحسن لاعب خط وسط مهاجم في العديد من الاستفتاءات التي أجرتها الصحف والقنوات الرياضية التونسية، وهو الأمر الذي دفع العديد من الأندية التونسية والعربية لمحاولة الظفر بخدمات اللاعب، إلا أن المفاوضات المطولة التي أجراها سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري مع أحمد البلي رئيس نادي الاتحاد الرياضي المنستيري كان لها أكبر الأثر في انتقال اللاعب إلى القلعة الخضراء.



كما نجح فريق المصري البورسعيدي في التعاقد مع إسلام المزين مدافع فريق الحمام المطروحي بعقد يمتد لخمسة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2026/2025.