من صالون التجميل.. نيكول سابا تشارك متابعيها لحظات اهتمامها بنفسها

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت نيكول سابا في الصورة من صالون التجميل و هي تهتم بنفسها مما أثارت اعجاب متابعيها.

وكانت قد نفت الفنانة نيكول سابا الأخبار التى انتشرت بشأن حملها بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، والذى ظهرت فيه ترتدى فستان حفلها الأخير.

وقالت نيكول سابا : “للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر، الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش أكتر”.

حمل كاذب

نشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أشارت فيه الى بطنها، دون تكلمها في الفيديو، وقد ظنّ أغلب المتابعين انها حامل.

وشكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت نيكول عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين الذين اشاروا الى انها حامل.

وكانت قد شوقت نيكول سابا الجمهور مؤخرا لجديدها بصورة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، اذ انها ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي وتخبأ جسدها بمخدة ، وأرفقتها بعبارة "قريباً" باللغة الإنجليزية.