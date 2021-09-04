نيكول سابا تثير الجدل حول حملها.. فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام اشارت فيه الى بطنها، دون تكلمها في الفيديو، وقد ظنّ أغلب المتابعين انها حامل.

وشكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت نيكول عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين الذين اشاروا الى انها حامل.

وكانت قد شوقت نيكول سابا الجمهور مؤخرا لجديدها بصورة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ انها ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي وتخبأ جسدها بمخدة ، وأرفقتها بعبارة "قريباً" باللغة الإنجليزية.



نشرت الفنانة نيكول سابا صور جديدة من حفلها الغنائي، الذي اقام مساء الخميس الماضي بالعلمين في الساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل اصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نيكول سابا مرتدية فستان قصير، باللونين الأبيض والأسود، مزود بفتحات عديدة لدي الأكمام والبطن، مع حذاء باللون الأبيض ذو كعب عالي.

ومن الناحية الجمالية، تركت نيكول سابا خصلات شعرها منسدلًا علي أكتافها، ووضعت مكياج يبرز ملامح وجهها الفاتنة، مرتدية بعض الاكسسوارات فضية اللون.

وعلقت نيكول سابا علي الصور كاتبة: “ليلة أمس”.

وكانت قد كشفت المطربة نيكول سابا عن تفاصيل حفلها العلمين في الساحل الشمالي، وذلك من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت: "اختتام حفلات الصيف في الساحل الشمالي، في crystalbeach وحيبقى الجو حلو اون فاير"، ومن شروط الحفل ارتداء ملابس باللونين الأحمر والأسود.

نيكول سابا تطرح الجو حر:

وكانت قد طرحت الفنانة نيكول سابا فيديو كليب “الجو حلو” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وظهرت نيكول، خلال مقطع الفيديو بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

وتتعاون نيكول سابا في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد وشريك نجاحاتها الفنية الملحن محمد يحيى الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.

وأحيت اللبنانية نيكول سابا، حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "هفضل أحلم".



وتعيش نيكول سابا، حالة من النشاط الفني في مصر، حيث أحيت مؤخرًا عددًا من الحفلات في مصر وكانت آخرها في العلمين، وتستعد لإحياء عدد كبير حاليًا خاصة في الساحل الشمالي، حيث تتمتع نيكول بجماهيرية كبيرة في مصر، وتعد حفلة نيكول سابا مع أبلة فاهيتا من أبرز الحفلات التي قدمتها مؤخرًا وشهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بين نيكول وأبلة فاهيتا أشاعت المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

https://www.instagram.com/reel/CTZg_wCCYod/?utm_medium=copy_link