عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكول سابا تثير الجدل حول حملها.. فيديو

نيكول سابا
نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام اشارت فيه الى بطنها، دون تكلمها في الفيديو، وقد ظنّ أغلب المتابعين انها حامل.

وشكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت نيكول عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين الذين اشاروا الى انها حامل.

وكانت قد شوقت نيكول سابا الجمهور مؤخرا لجديدها بصورة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ انها ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي وتخبأ جسدها بمخدة ، وأرفقتها بعبارة "قريباً" باللغة الإنجليزية.


نشرت الفنانة نيكول سابا صور جديدة من حفلها الغنائي، الذي اقام مساء الخميس الماضي  بالعلمين في الساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل اصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت نيكول سابا مرتدية فستان قصير، باللونين الأبيض والأسود، مزود بفتحات عديدة لدي الأكمام والبطن، مع حذاء باللون الأبيض ذو كعب عالي.

 

ومن الناحية الجمالية، تركت نيكول سابا خصلات شعرها منسدلًا علي أكتافها، ووضعت مكياج يبرز ملامح وجهها الفاتنة، مرتدية بعض الاكسسوارات فضية اللون.

 

وعلقت نيكول سابا علي الصور كاتبة: “ليلة أمس”.

 

وكانت قد كشفت المطربة نيكول سابا عن تفاصيل حفلها العلمين في الساحل الشمالي، وذلك من خلال حسابها على إنستجرام.

 

وكتبت: "اختتام حفلات الصيف في الساحل الشمالي،  في crystalbeach وحيبقى الجو حلو اون فاير"، ومن شروط الحفل ارتداء ملابس باللونين الأحمر والأسود.

نيكول سابا تطرح الجو حر:

وكانت قد طرحت الفنانة نيكول سابا فيديو كليب “الجو حلو” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وظهرت نيكول، خلال مقطع الفيديو بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

 

وتتعاون نيكول سابا في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد وشريك نجاحاتها الفنية الملحن محمد يحيى الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.

 

وأحيت اللبنانية نيكول سابا، حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "هفضل أحلم".

txt

نيكول سابا تنشر صور من حفلها بـ الساحل الشمالي

txt

تعرف على شرط دخول حفل  نيكول سابا في العلمين


وتعيش نيكول سابا،  حالة من النشاط الفني في مصر، حيث أحيت مؤخرًا عددًا من الحفلات في مصر وكانت آخرها في العلمين، وتستعد لإحياء عدد كبير حاليًا خاصة في الساحل الشمالي، حيث تتمتع نيكول بجماهيرية كبيرة في مصر، وتعد حفلة نيكول سابا مع أبلة فاهيتا من أبرز الحفلات التي قدمتها مؤخرًا وشهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بين نيكول وأبلة فاهيتا أشاعت المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

https://www.instagram.com/reel/CTZg_wCCYod/?utm_medium=copy_link

نيكول سابا​ الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ حامل فيديو لها عبر صفحتها الخاصة موقع التواصل الاجتماعي

موضوعات متعلقة

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

نشرة الفن.. وفاة عمر قندوز متأثرا بـ كورونا ومصير حفل حسن شاكوش بالعلمين

غياب تام لنجوم الفن.. انتهاء مراسم دفن ماهر سليم

تعرف على مصير مشاركة حسن شاكوش في حفل العلمين الجديدة اليوم

أعاد توزيع النشيد الفلسطيني.. وفاة الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس

تعرف على مكان وموعد عزاء الراحل ماهر سليم

بعد انتهاء مشكلة حسن شاكوش والبحراوي.. أشهر أزمات مطربي المهرجانات

ذكرى ميلاد عامر منيب.. نصح ابنته بعدم دخول الفن ورفض حضور شقيقته جنازته

ترشيحاتنا

الرئيس القبرصي: توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع مصر خلال الشهر الجاري

عن ليبيا وفلسطين وسد النهضة.. أبرز تصريحات السيسي خلال مؤتمره مع نظيره القبرصي

قائد المقاومة الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال ضد طالبان

شعبة الورق: 500 مليون دولار توفير نتيجة دعم الحكومة للقطاع سنويا

الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمكافحة أمراض الزراعات المحمية

أخبار الفن.. مفاجاة تركي آل الشيخ.. حالة منى فاروق النفسية..وفاة محمد لافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60% بدلا من 65%

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ