برلماني: القيادة السياسية حريصة على إحداث نقلة نوعية لدعم احتياجات المواطنين

قال النائب، أحمد دياب،عضو مجلس الشيوخ ، إن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية تعد من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الشامل، والتي تستهدف توفير حياة أفضل للمواطنين، كما تراعي حقوق الإنسان بكافة أبعاده وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، وتبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف المصري.

وأضاف" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن حياة كريمة ماهي إلا تجسيد لرؤية مؤسسات الدولة لمفهوم العدالة الاجتماعية، والإرتقاء بحياة الإنسان، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين من أجل حياة أفضل، وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة.

كما أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية تستهدف تخفيف العبء الواقع عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة أفضل لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.