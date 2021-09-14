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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة بايرن ميونخ.. ماذا تغير في برشلونة منذ زلزال 8-2 ؟

برشلونة ضد بايرن
برشلونة ضد بايرن ميونخ

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل، بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة  الأولى، من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022.

 فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، يسعى للثأر من بايرن ميونخ، بالفوز عليه في مباراة الليلة.


كان برشلونة تلقى هزيمة قاسية أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم قبل الماضي، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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على الجانب الآخر، يأمل بايرن ميونخ بقيادة مدربه ناجلسمان، في تعميق جراح برشلونة، بإلحاقه هزيمة جديدة.

بايرن ميونخ سجل 27 هدفا في آخر 5 مباريات خاضها الفريق في مختلف المسابقات، حيث فاز على بوروسيا دورتموند 3 - 1، في كأس السوبر الألماني، بينما حقق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الألماني، على حساب كولن 3 - 2، وهيرتا برلين 5 - 0، ولايبزيج 4 - 1، فيما اكتسح بريمر “ أحد فرق دوري الدرجة الخامسة” 12 - 0، في مسابقة كأس ألمانيا.

ماذا تغير في برشلونة منذ نكسة لشبونة:

حدثت ثورة داخل نادي برشلونة، عقب الهزيمة أمام بايرن ميونخ 8 - 2، في  14 أغسطس من عام 2022، حيث كانت البداية بالإطاحة بـ كيكي سيتين المدير الفني للفريق وجهازه، وتعيين الهولندي رونالد كومان مديرا فنيا له.

المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز كان ضمن أبرز ضحايا فضيحة لشبونة قرر مجلس إدارة نادي برشلونة بقيادة  جوسيب بارتوميو، الاستغناء عنه بشكل مجاني، لينتقل بعد ذلك اللاعب إلى أتلتيكو مدريد، ويكون سببا، في تتويج الروخي بلانكوس بلقب الدوري الإسباني.

ثورة برشلونة، شملت بارتوميو ئريس النادي، حيث جمعت  حيث جمعت جماهير النادي الكتالوني توقيعات لسحب الثقة من بارتوميو ومجلسه، عقب الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ، وبالفعل رضخ رئيس برشلونة لضغط الجماهير، وأعلن استقالته في شهر أكتوبر، من العام الماضي.

تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة، خلفا لـ بارتوميو، بعد فوزه في انتخابات النادي، في شهر مارس الماضي.

في أغسطس الماضي، أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل ليونيل ميسي عن النادي، بعد مسيرة أسطورية للنادي، لينضم البرغوث الأرجنتيني بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

رحيل ميسي، عن برشلونة، جاء بسبب فشل إدارة النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب قواعد اللعب النظيف.

أنطوان ، جريزمان آخر المغادرين لـ برشلونة، حيث أعلن النادي الإسباني، إعارته إلى أتلتيكو مدريد، قبل دقائق، من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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