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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخرها فضيحة 8-2.. بايرن ميونخ الأفضل تاريخيا أمام برشلونة في دوري الأبطال

برشلونة و بايرن ميونخ
برشلونة و بايرن ميونخ

يستضيف فريق برشلونة منافسه بايرن ميونخ، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وتعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ إحدى أهم المباريات اليوم في بطولة دورى أبطال أوروبا خصوصا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التى تشجع الفريقين في مصر والوطن العربي.

 

ولم تنس جماهير برشلونة، الثمانية التاريخية التى تلقتها أمام فريق بايرن ميونخ في الموسم قبل الماضي من بطولة دورى أبطال أوروبا.

 

وتأمل جماهير برشلونة تحقيق الفوز علي العملاق البافاري وسط الصعوبات التى تواجهها قلعة الكتلان الفترة الاخيرة والمتمثلة في ضياع أهم عنصر لديها واسطورة الفريق ليونيل ميسي الذي انضم الي فريق باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد التعاقد معه .

 

 تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ

 

لعب بايرن ميونخ وبرشلونة 9 مباريات رسمية في بطولة دورى أبطال أوروبا حقق البافاري الفوز في 6 وخسر اثنين وتعادلا في لقاء وحيد.

 

المرة الاولي في دور المجموعات عام 1998 وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع اللقائين الذهاب والاياب .


وفي عام 2009 حقق فريق برشلونة الفوز علي بايرن ميونخ بنتيجة اربعة اهداف دون رد وتعادلا بنتيجة هدف لكل منهما في لقاء الاياب .

 

وفي عام 2013 حقق فريق بايرن ميونخ الفوز علي برشلونة بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب وبنتيجة 3-0 في لقاء الاياب . بنصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا .

 

وفي عام 2015 التقي الفريقين في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا وفاز برشلونة بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب وخسر الاياب بنتيجة 3-2.

 

اما الكارثة التاريخيه فحققها بايرن ميونخ امام برشلونة حينما التقي الفريقين في ربع نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا عام 2020 وحقق البافاري الفوز بنتيجة 8-2.

 

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