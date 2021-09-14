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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هند مرسي: يجب على الدولة إفساح المجال للقطاع الخاص.. والمناخ الآمن هو الحل

ارشيفية
ارشيفية

أوصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي  في نسخته الأولى، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص  في التنمية وقيامه بدور أكبر.


وتعليقًا على الحدث، قالت الدكتورة هند مرسي الخبيرة الاقتصادية ومدرسة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب على الدولة توفير مناخ آمن  للقطاع الخاص للاستثمار بشكل منفرد أو بالشراكة مع الحكومة لتعظيم دورة وجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضرورة أن تخرج الدولة نفسها من هذه الاستثمارات لتفسح المجال للقطاع الخاص.


وأوضحت " مرسي" أن المناخ الآمن يقصد به توفير سياسات ضريبية وسياسات استثمار تشجع القطاع الخاص على مزيد من الإنتاج .

 

وأكدت مدرسة الاقتصاد على أن الشركات الكبرى في القطاع الخاص بالفعل تقوم بمشاركة الدولة في معظم المشروعات القومية التي تقوم بها، واتجاه الدولة لتوفير التسهيلات من شأنه أن يعزز دور القطاع الخاص ويتجه للاستثمار منفرداً.


ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أهمية وجود حوافز للقطاع الخاص ليستطيع المنافسة من أهمها وجود أسواق تستوعب المنتجات أو الخدمات التي يقدمها.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الدكتورة هند مرسي دور القطاع الخاص في التنمية

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