لـقاء الخميسي تشارك جمهورها بـ فيديو من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل مع لقاء الخميسي عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: ماشاء الله - زى القمر.

جدير بالذكر أن لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.