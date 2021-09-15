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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: الحل في اليمن يجب أن يكون داخليًا بعيدًا عن التدخلات المُسيسة

السعودية
السعودية

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنياً - يمنياً) وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في (جنيف) الدكتور عبد العزيز الواصل خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن، حيث أكد الواصل على موقف بلاده الرافض لولاية هذا الفريق وعدم اعتراف المملكة بما يصدر عنه من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة.


وأشار إلى أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينا على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر بأن تلك الهجمات ذات طابع عسكري.

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