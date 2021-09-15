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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران العماني يكرم أوائل الطلاب المتميزين

صدى البلد

 احتفى الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتكريم 14 من الطلبة والطالبات المجيدين والمتفوقين في دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2020 / 2021 الحاصلين على نسبة 99% فأكثر ضمن المدارس الحكومية والخاصة.

 

وذلك في حفل بهيج بحضور أولياء أمور الطلبة. 

 

جدير بالذكر أن معدل النجاح بدبلوم التعليم العام هذا العام كان مرتفعاً بشكل استثنائي، مما يعكس جودة معايير التدريس، والمنهاج التعليمي، ورعاية الطلبة والقيادة المدرسية، التي مكنت الطلاب والطالبات من تحقيق هذه المعدلات العالية.

وبحسب وسائل إعلام قام الكابتن ناصر بن أحمد السالمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالطيران العماني بتسليم الشهادات والهدايا وتذاكر السفر المجانية بحضور الفاضل هلال بن علي السيابي، نائب رئيس أول الموارد البشرية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذين بالشركة.

 

وقال: “إن ما حققه الخريجون في هذا العام الدراسي يستحق منا الإشادة والثناء نظرا للظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19على العالم والقطاع التعليمي على وجه الخصوص. وإدراكاً منا على أهمية هؤلاء الخريجين الشباب الذين يُنظـر إليهم كونهم أغلى ما نملك لبناء مستقبل الوطن وتعزيز ريادته، قمنا بتنظيم هذا الحفل التكريمي تقديراً لجهودهم التي يبذلونها من أجل تحقيق المراتب العلميّة المتقدّمة، فهم ثروة الوطن وعليهم تعقد الآمال والطموحات لمواصلة المسير نحو المستقبل المشرق لهذا البلد”.

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