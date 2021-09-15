رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع متابعة ملف التحول الرقمي

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، اجتماعًا لمتابعة ومناقشة مشروع استكمال التحول الرقمي التعليمي لجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لجامعة الأزهر، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وبمشاركة لفيف من الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي.

التحول الرقمي



يأتي الاجتماع للوقوف على الخطوات التي اتخذتها الجامعة من أجل أن تكون ضمن منظومة الجامعات الذكية، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م.

وتناول اللقاء مناقشة ما وصلت إليه آخر المستجدات حول آلية إنشاء قواعد البيانات لكل مكونات العملية التعليمية وتحويل جميع المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، إضافة إلى تنفيذ عمليات التقويم والامتحانات بشكل إلكتروني كامل مع تضمين جميع أطراف العملية التعليمية في التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات المختلفة إلكترونيًّا من خلال بنية معلوماتية قوية لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



وتناول اللقاء أيضًا عدة محاور تضمنت ربط جميع التطبيقات الرقمية ببعضها البعض وتطوير منصة إدارية وتعليمية متكاملة، واستكمال قواعد بيانات جميع مكونات العملية التعليمية بجانب تحويل جميع المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية تفاعلية وتنفيذ عمليات التقويم والامتحانات بشكل إلكتروني كامل، إضافة إلى تضمين جميع أطراف العملية التعليمية في التحول الرقمي، وتقديم الخدمات المختلفة إلكترونيًّا وعن طريق قنوات متعددة، مع تضمين الأنظمة ببرمجيات وحلول أساسية ومساعدة، إضافة إلى وجود بنية معلوماتية قوية ومناسبة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

تفقد نقاط التطعيم بلقاح كورونا



وتفقد رئيس الجامعة، اليوم، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ نقاط التطعيم بكليات الجامعة بقطاع الدراسة والموجودة في مقري: كلية اللغة العربية بالقاهرة، ومستشفى الطلبة الجامعي.



وخلال جولة المتابعة أشاد رئيس الجامعة بمستوى الوعي والالتزام لدى منسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.



وناشد رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، وكان في استقبال رئيس الجامعة والنواب الدكتور أسامة عبد الحليم، مدير مستشفى الطلبة.



جدير بالذكر أن غرفة العمليات ومتابعة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن يتابعون على مدار الساعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م، والذي سوف يبدأ السبت الموافق 9 من أكتوبر 2021م بمختلف الكليات والمعاهد بالقاهرة والأقاليم.