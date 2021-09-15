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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالأسماء.. التصفية النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بالأوقاف

مسابقة القرآن
مسابقة القرآن

أعلنت وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم "الأربعاء"، أسماء من لهم حق التصفية النهائية لدخول المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

 

التصفية النهائية للمسابقة العالمية للقرآن

 

وجاءت أسماء من لهم حق التصفية النهائية كالتالي:

فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة من أصحاب الصوت الحسن ( بالترتيل ) : 
1. ماهر محمد عبد النبي فرماوي الجيــزة
2. سارة أيمن أحمد موسى الدقهلية
3. عبد الله علي محمد محمد الشرقية
4. ولاء محمد حسن شكر الغربية
5. إيمان جمال فاروق حسن الشرقية
6. مصطفى محمد السيد قابيل القاهرة

 

فرع حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة :
1. محمد أحمد حسن عبد الحليم الإسكندرية
2. نادي سعد جابر محمد بني سويف
3. زينب علي محمد أحمد بني سويف
4. أسماء عادل سيد أحمد محمد كفر الشيخ
5. أحمد محمد محمد علي السيد الدقهلية
6. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد القليوبية
7. أحمد عبد اللاه رشدي عبد اللاه البحيرة
8. عبد الرحمن مهدي جمال أحمد المنوفية

 

فرع حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة:
1. شيرين محمد عبد الله أمين الجيزة
2. أحمد تامر ممدوح محمد صبري الشرقية
3. مصطفى السيد نصر عبد السلام البحيرة
4. عمار سامح محمد عبد الوهاب البحيرة
5. رو ميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي البحيرة
6. هاجر حمادة محمد سليمان كفر الشيخ

 

فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره :
1. أيمن منصور عبد العزيز الجيزة
2. أحمد  مهدي مصطفى مهدي المنوفية
3. محمد حسن عبدالعظيم حسن القاهرة
4. أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب عبد الصمد الإسكندرية

 

وتعقد التصفية النهائية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، بمدينة  6 أكتوبر ، بجوار ميدان فودافون، على النحو التالي:
السبت الموافق 2 أكتوبر 2021م  : (الفرع الأول وفرع الأئمة) .
الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021م : (الفرع الثالث والفرع الرابع). 

على جانب أخر تنظم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة يومي الخميس والجمعة.


تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل من  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة في لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر ، وذلك صباح الجمعة 17/9/2021م ، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء بإذن الله تعالى ، مع زيارة المركز الثقافي لغات بمسجد الميناء.


يأتي ذلك في إطار عدد من الزيارات الميدانية شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف ، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف  التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل ، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية .

التصفية النهائية المسابقة العالمية القران الكريم الأوقاف أكاديمية الاوقاف الدولية الائمة والواعظات

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