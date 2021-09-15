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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة مرور دمياط: 18 سبتمبر آخر مهلة لتركيب اللاصق الإلكتروني

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني للمركبات

أعلنت إدارة مرور دمياط ، يوم 18 من الشهر الجاري موعدًا لبدء تطبيق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات.

 

ويهدف تركيب اللاصق الالكترونى إلى تعريف الهوية الرقمية للمركبة، وتتم قراءتها آلياً، ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق، وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا. 

 

يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.

 

ويصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.

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