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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

ضبط 2000 كيلو لحوم مصنعه فاسدة في دمياط

ضبط 2000 كيلو لحوم
ضبط 2000 كيلو لحوم مصنعه فاسدة في دمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، التابعه لمديرية الطب البيطري بدمياط ، حملة مكبرة على الأسواق  وتفعيلا لدورها المميز بالأسواق وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبتوجيهات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة دمياط.

 قام الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطرى والدكتورة  دينا طلعت رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر بالاشتراك مع مباحث التموين، بحملة  مكبرة على الاسواق.

 وتم ضبط ١٩٦٥ ك من ( مصنعات الدواجن ,اللحوم المفرومة ,لحوم سودانى بلديه منتهية الصلاحية عبارة عن كفتة اللحوم ،كبدة منتهية الصلاحية ,اسماك ،دواجن متبلة ,دواجن مخلية والمخلفات والدهون ,) جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى .

تم تحرير المحاضر اللازمة  تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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