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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بـ الزي الفرعوني.. محمد فرج يدير ندوة منتدى خالد محيي بـ حزب التجمع"صور"

صدى البلد

شهدت  الندوة الثامنة والعشرين من ندوات منتدى خالد محيى الدين الأسبوعية بحزب التجمع، حضور الدكتور وسيم السيسي الطبيب الشهير المتخصص في المصريات، وعدد من الخبراء والصحفيين.

وعلى طريقة الفراعنة أدار الندوة  الكاتب محمد فرج الأمين العام المساعد للحزب،  مرتديا زيًا فرعونيًا، بمقر الحزب في وسط البلد.

 

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر ، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

حضر اللقاء كل من النائبين محمد أبو العينين، واحمد سعد الدين، وكيلي مجلس النواب المصري، وزعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور  حنفي جبالي  برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على  أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد  رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي  على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق  في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.
 

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