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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي شارع محمد حميدة ببني سويف يطالبون برصفه

أهالي شارع محمد حميدة ببني سويف يطالبون برصفه.. شاهد

أهالي شارع محمد حميدة
أهالي شارع محمد حميدة ببني سويف يطالبون برصفه

سادت حالة من الغضب  بين  أهالي شارع محمد حميدة  خلف مسجد عمر بن عبدالعزيز  بميدان المديرية  بمدينة بني سويف بسبب عدم استكمال رصف الشارع والذي تم رصفه أمام منطقة البنوك فقط وترك باقي الشارع حتي نهايته دون إعادة رصف.

“صدي البلد”  التقي وأهالي شارع محمد حميده الذين يشتكون من عدم رصف  الشارع بعد ان قامت الوحدة المحلية لمدينة بني سويف   بتجريف  الرصف القديم وتركة دون اعادة رصفه .

في البداية يقول وليد محمد حسين أحد سكان الشارع  : نعاني نحن سكان شارع محمد حميدة من عدم رصفه  وسفلتة الشارع مما يتسبب في تلف السيارات وصعوبه التنقل الداخلى ، لافتا إلى أن السيارات  تتعرض للهلاك  بصفة يومية، خاصة أن الطريق غير ممهد .

 وأشار “وليد ” إلى أن شركة مياه الشرب، قامت بتغيير احدي المواسير المكسورة بسبب اعمال جرف الاسفلت بالبلدوزرات واللودرات ولم تقم باعادة رصف الطريق او اعادة الاتربة المتراكمة الي ذات الحفر التي حفرتها.

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وطالب وليد من المسؤلين باعادة رصف الشارع خاصة وانه يعد سوقا لاجهزة الكمبيوتر واللاب توب وبه عدد من المحتال التجارية ويتردد عليه عدد غير قليل من اصحاب السيارات مما يحدث زحاما في الشارع بسبب ضيق بحر الشارع بسبب الاتربة المتراكمة علي جانبية والتي تقلل عرض الشارع للنصف .

فيما قال محمد جمال أحد سكان الشارع  ان شارع محمد حميدة هو البديل الوحيد لتغيير مسار السيارات بميدان المديرية  ذهابا وايابا ويشهد الشارع زحاما يوميا بسبب وجود             مصالح حكومية   هامة به مثل البنوك والنيابات وهيئة الاوقاف المصرية والتامين الصحي والاصلاح الزراعي ناهيك عن الشركات الخاصة الكبري كل ذلك والطريق غير ممهد للسيرالسيارات او حتي وقوفها علي جانبي الشارع  لضيق الممرات به.        

فيمال طالب خالد محمد من المسؤلين  بسرعة رصف الشارع وانارته خاصة وان به منشأت مهمة وحيوية وهو   الطريق الوحيد  البديل          لخط سير السيارات بميدان المديرية كما طالب        من الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف بتكليف المسؤلين باعادة الشي لاصله حيث     هناك عمالا من جهات مختلفة  قامت بتكسير الاسفلت بالشارع وعدم  رصفه مرة أخرى 

 

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