عريس الجنة.. انتظره صديقه وقتله برصاص الغدر أمام المسجد بعد العصر بالدقهلية|شاهد

قال شقيق المجني عليه، أحمد كامل العجمى من قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، الذي للقى مصرعه على يد أحد أصدقائه السابقين بسبب وجود خلافات من قبل، إنه نشبت مشادة واختلافات بين الجاني والمجني عليه عام 2018، وتم عقد جلسة عرفية بين الطرفين من أجل التصالح والحفاظ على الأرواح، ولكن بعد هذه الجلسة باشهر قليلة فوجئنا بافعال غريبة من الجاني بغرساله رسائل تهديد بالقتل للمجني عليه.

وأضاف شقيق المجني عليه، أن شقيقه سائق توك توك،وفرحه خلال الشهر القادم، الجاني تربص بالمجني عليه أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العصر، بعد شراء المجني عليه فرد خرطوش، وقام بإطلاق النار على شقيقي وذلك وفقا لتفريغ الكاميرات الموجودة بالمكان.

واشار شقيق المجني عليه، أن الجاني ضرب الطلقة الأولى ولم يتمكن من اصابته، وحاول المجني عليه الهروب من الجاني ولكن تتبعه واطلق رصاصة آخرى في بطن المجني عليه أودت بحياته في الحال.

وطالبت أسرة المجني عليه، بالقصاص العادل وتوقيع عقوبة الإعدام على الجاني حتى تطمئن صدورهم وقلوبهم.

لقى شاب مصرعه في محافظة الدقهلية، إثر إصابته بـ3 طلقات خرطوش أطلقها مجهولون عليه أثناء خروجه من المسجد.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شربين بحدوث إطلاق نار في الشارع بقرية الأحمدية دائرة المركز، وسقوط أحد الشباب مصابا بعدة طلقات، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام في حالة حرجة.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إصابة أحمد كامل العجمى، وتوفي بعد وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته بـ3 طلقات خرطوش.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض الحادث.