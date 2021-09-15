عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عريس الجنة.. انتظره صديقه وقتله برصاص الغدر أمام المسجد بعد العصر بالدقهلية|شاهد

المجني عليه
المجني عليه

قال شقيق المجني عليه، أحمد كامل العجمى من قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، الذي للقى مصرعه على يد أحد أصدقائه السابقين بسبب وجود خلافات من قبل، إنه نشبت مشادة واختلافات بين الجاني والمجني عليه عام 2018، وتم عقد جلسة عرفية بين الطرفين من أجل التصالح والحفاظ على الأرواح، ولكن بعد هذه الجلسة باشهر قليلة فوجئنا بافعال غريبة من الجاني بغرساله رسائل تهديد بالقتل للمجني عليه.

وأضاف شقيق المجني عليه، أن شقيقه سائق توك توك،وفرحه خلال الشهر القادم، الجاني تربص بالمجني عليه أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العصر، بعد شراء المجني عليه فرد خرطوش، وقام بإطلاق النار على شقيقي وذلك وفقا لتفريغ الكاميرات الموجودة بالمكان.

واشار شقيق المجني عليه، أن الجاني ضرب الطلقة الأولى ولم يتمكن من اصابته، وحاول المجني عليه الهروب من الجاني ولكن تتبعه واطلق رصاصة آخرى في بطن المجني عليه أودت بحياته في الحال.

وطالبت أسرة المجني عليه، بالقصاص العادل وتوقيع عقوبة الإعدام على الجاني حتى تطمئن صدورهم وقلوبهم.

لقى شاب مصرعه في محافظة الدقهلية،  إثر إصابته بـ3 طلقات خرطوش أطلقها مجهولون عليه أثناء خروجه من المسجد.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شربين بحدوث إطلاق نار في الشارع بقرية الأحمدية دائرة المركز، وسقوط أحد الشباب مصابا بعدة طلقات، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام في حالة حرجة.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إصابة أحمد كامل العجمى، وتوفي بعد وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته بـ3 طلقات خرطوش.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض الحادث.

قرية الأحمدية مركز شربين محافظة الدقهلية جلسه عرفية سائق توك توك صلاة العصر فرد خرطوش

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية تعلن: المنصورة الأولى في مكافحة العدوى

صحة الدقهلية تعلن نجاح ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة

هاتوا اللي قتلوه وريحوا قلبي.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الغدر" بالدقهلية.. فيديو

ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالدقهلية

اعترف أمام النيابة.. حبس المتهم بقتل صديقه المهندس بالمنصورة

احنا مش أول ضحية.. تفاصيل كارثية عن واقعة اعتداء شيخ على طفلة وهتك عرضها

هددها بالقتل.. عمة طفلة الدقهلية تكشف تفاصيل مثيرة عن محفظ القرآن|بث مباشر

إعلان الفائزين بالمسابقة الطلابية لريادة الأعمال فى جامعة المنصورة.. شاهد

ترشيحاتنا

بالدموع والحزن العميق.. فريق الجمباز الأمريكي يفضح "FBI" بسبب التحرش

أخبار الرياضة|صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان.. ريال مدريد يهزم إنتر.. تجديد عقد السولية

قرار من الرئيس السيسي تلبية لأمنية سيدة تعمل بالحدادة |فيديو

عريس الجنة.. انتظره صديقه وقتله برصاص الغدر أمام المسجد بعد العصر بالدقهلية|شاهد

الزمالك يوافق على إعارة ظهيره الأيمن لـ طلائع الجيش

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الحجر الأسود والركن اليماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

ماذا قدمت موكا حجازي لتنال الشهرة.. اعترفات صادمة لفتاة التك توك|مستندات

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

قطعته 3 أجزاء ورميته.. قاتلة زوجها في قليوب تعترف بتفاصيل الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ