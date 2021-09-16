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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي للسيدة بوسي سعد: أنا تحت أمرك ومتشرف إني بكلمك.. والأخيرة: ربنا يباركلك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  التحية والتقدير للسيدة بوسي سعد التي تعمل بالحدادة، قائلا:" بنت بلد وتكافح في مهنة قاسية"، وذلك في مداخلة هاتفية للرئيس في برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الاولى الفضائية ”.

 

ووجهت السيدة بوسي سعد  الشكر للرئيس السيسي:" ربنا يبارك في صحتك ربنا يديك الصحة ويكرمك".

 

ورد عليها الرئيس السيسي قائلا:" يا  اهلا وسهلا بالستات الجدعان،وانتي بتقومي بمهمة عظيمة   وما تقومي به له اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى ".

 

وتابع الرئيس السيسي:" انا تحت امرك وتحت امر كل مصري والله العظيم انا اتشرف اني بكلمك  أنتي نموذج نفتخر بي، وردت عليه السيدة بوسي سعد:"  انا فخورة انني اتحدث معك يا ريس".


يذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني عرض تقرير عن السيدة بوسي سعد  التي تعمل في مهنة الحدادة بالمنصورة،

 

وأضافت بوسي سعد  في  التقرير،" معايا 4 أولاد ، وانا بنجيب الحديد وبنقطعه وبأقوم بوضعه في النار وامارس كل أصول مهنة الحدادة بنفسي ".

 

وتابعت بوسي سعد:" كان صعب في بداية عملي أن امسك شاكوش واقف قدام النار لكني تعودت بشكل كبير على المهنة وتلك المهنة كويسة"، مضيفة:"  أنا لو عندي ورشة اقدر أصنع كل شيء ولكنني اشتغل في الشارع ومعنديش ورشة ".

 

وأكملت بوسي سعد:" انا مش بشتغل عند حد وعايزة حد يساعدني ويوفر لي غرفة اقعد فيها انا وولادي وانا تعبانة في حياتي لأنني الام والاب لأولادي والحمل ثقيل عليا ".
 

السيسي الرئيس السيسي بوسي سعد اخبار التوك شو مصر

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