السيسي للسيدة بوسي سعد: أنا تحت أمرك ومتشرف إني بكلمك.. والأخيرة: ربنا يباركلك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير للسيدة بوسي سعد التي تعمل بالحدادة، قائلا:" بنت بلد وتكافح في مهنة قاسية"، وذلك في مداخلة هاتفية للرئيس في برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الاولى الفضائية ”.

ووجهت السيدة بوسي سعد الشكر للرئيس السيسي:" ربنا يبارك في صحتك ربنا يديك الصحة ويكرمك".

ورد عليها الرئيس السيسي قائلا:" يا اهلا وسهلا بالستات الجدعان،وانتي بتقومي بمهمة عظيمة وما تقومي به له اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى ".

وتابع الرئيس السيسي:" انا تحت امرك وتحت امر كل مصري والله العظيم انا اتشرف اني بكلمك أنتي نموذج نفتخر بي، وردت عليه السيدة بوسي سعد:" انا فخورة انني اتحدث معك يا ريس".



يذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني عرض تقرير عن السيدة بوسي سعد التي تعمل في مهنة الحدادة بالمنصورة،

وأضافت بوسي سعد في التقرير،" معايا 4 أولاد ، وانا بنجيب الحديد وبنقطعه وبأقوم بوضعه في النار وامارس كل أصول مهنة الحدادة بنفسي ".

وتابعت بوسي سعد:" كان صعب في بداية عملي أن امسك شاكوش واقف قدام النار لكني تعودت بشكل كبير على المهنة وتلك المهنة كويسة"، مضيفة:" أنا لو عندي ورشة اقدر أصنع كل شيء ولكنني اشتغل في الشارع ومعنديش ورشة ".

وأكملت بوسي سعد:" انا مش بشتغل عند حد وعايزة حد يساعدني ويوفر لي غرفة اقعد فيها انا وولادي وانا تعبانة في حياتي لأنني الام والاب لأولادي والحمل ثقيل عليا ".

