عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 29 قرارا لإزالة تعديات بنطاق حي فيصل في الموجة 18 بالسويس

صدى البلد

شن حى  فيصل بمحافظة السويس،  حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على ارضى الدولة،  اليوم الأربعاء،  بتنفيذ ٢٩ قرار إزالة داخل نطاق الحى وفي اطار اليوم الثالث للموجة ١٨ لازالة التعديات والاشغالات.

 

بحضور المهندسة المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة  والمهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك  الدولة بالمحافظة والمهندس محمد صابر مدير الإدارات الهندسية بحي فيصل ومحمد صلاح مدير التنظيم  بالحي.

 

نفذت الحملة  29 قرارا علي مساحة 8070 مترا لإزالة التعديات بالبناء بالطوب الأبيض على أرض أملاك دولة بمناطق ٢٤ أكتوبر والمنطقة الصناعية وقرية الألبان الجديدة. 

 

ومن جانبها أشارت المهندسة فاتن عبد العظيم، على أن الحى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين من المواطنين المتعدين، موضحة على استمرار تلك الحملات داخل نطاق الحى فى إطار الموجه بالتعاون مع الجهات المعنية. 

حملات تعديات المواطنين املاك الدولة محمد صلاح إزالة التعديات التعاون ازالة الاشغالات رئيس كاف المنطقة الصناعية

ترشيحاتنا

مغارة علي بابا.. ماذا وجد الأمن داخل فيلا التجمع الأول؟

أستراليا تنسحب رسميا من صفقة الغواصات الفرنسية

السبت الفرصة الأخيرة.. رسالة مهمة من الداخلية لـ مالكي المركبات

لهدف نبيل.. عداء يستعد لدخول جينيس في زي مخ بشري.. شاهد

إعلان المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

نص اتهامات محمود عزت القائم بأعمال المرشد بعد إحالته في قضية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

مدبولي: تطعيم المعلمين والطلاب يسمح بعام دراسي آمن ومطمئن للجميع

وفاة صيدلانية بـ كورونا بالشرقية| ورسالة كتبتها قبل وفاتها تبكي محبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ