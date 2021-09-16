تنفيذ 29 قرارا لإزالة تعديات بنطاق حي فيصل في الموجة 18 بالسويس

شن حى فيصل بمحافظة السويس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على ارضى الدولة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ ٢٩ قرار إزالة داخل نطاق الحى وفي اطار اليوم الثالث للموجة ١٨ لازالة التعديات والاشغالات.

بحضور المهندسة المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة والمهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس محمد صابر مدير الإدارات الهندسية بحي فيصل ومحمد صلاح مدير التنظيم بالحي.

نفذت الحملة 29 قرارا علي مساحة 8070 مترا لإزالة التعديات بالبناء بالطوب الأبيض على أرض أملاك دولة بمناطق ٢٤ أكتوبر والمنطقة الصناعية وقرية الألبان الجديدة.

ومن جانبها أشارت المهندسة فاتن عبد العظيم، على أن الحى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين من المواطنين المتعدين، موضحة على استمرار تلك الحملات داخل نطاق الحى فى إطار الموجه بالتعاون مع الجهات المعنية.