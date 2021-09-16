موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج بنحبك يا سيسي يتصدر تويتر.. أحدث ظهور لتامر حسني وزوجته

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:

أسما شريف منير تتألق في أحدث جلسة تصوير على إنستجرام

محمد رمضان يحتفل مع جمهوره بـ250 مليون مشاهدة لأحدث أغانيه

فركش.. تيام قمر يشارك صورة من كواليس مسلسل زي القمر

روبي رفقة حسن أبو الروس في أحدث ظهور على انستجرام.. والجمهور: اعملوا أغنية

بعد نجاح إلا أنا.. سهر الصايغ تشارك صورا مع فريق العمل

برسائل حب وتقدير.. هاشتاج بنحبك يا سيسي يتصدر تويتر

رفقة تامر حسني.. بسمة بوسيل تهنئ ابن أصالة لمشروع جديد: فخورة بيك