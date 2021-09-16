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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف منير تتألق في أحدث جلسة تصوير على إنستجرام

صدى البلد

تألقت اسما شريف منير في أحدث ظهور بجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بأحد ايفنتات العناية بالبشرة.

 

وخطفت أنظار متابعيها بأطلالة سيمي فورمال أنيقة، وارتدت بدلة باللون الأخضر الفاتح، واضافت لمسات جمالية بالاكسسوارات وتسريحة الشعر الويفي.

 

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

 

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

 

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

 

وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة".

 

وتابعت: "للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى، كنت متحمسة جدا انى أخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لأنه من ضمن أحلامي".

 

واختتمت أسما شريف منير: "بس انا عندي ثقة فى ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم".

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