عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفقة تامر حسني.. بسمة بوسيل تهنئ ابن أصالة لمشروع جديد: فخورة بيك

صدى البلد

هنأت الفنانة بسمة بوسيل ابن الفنانة أصالة بافتتاحه مطعما جديد، وشاركت صورا تجمعها بزوجها النجم تامر حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت برسالة حب: “مبروك يا لودي.. فخورة بيك”.

 

قصة خلاف تامر حسني وبسمة وبوسيل 

بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة، بعدها بساعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواجه منها سرا .

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.

 

الصلح بين بسمة بوسيل وتامر حسني 

اعتذرت بسمة بوسيل، لزوجها تامر حسني عن نشرها إعلان خبر الإنفصال على حسابها الرسمي على “إنستجرام”

وردت على تامر قائلة: «فعلًا اتهورت.. بس عشان بحبك».

اخبار بسمة بوسيل اعمال بسمة بوسيل الفنانة بسمة بوسيل أصالة ابناء اصالة صور أصالة

ترشيحاتنا

فينجاد: مصر تمتلك جيلا قادرة على التأهل لكأس العالم ومحمد صلاح لاعب عظيم

النذر والعقيقة.. رد الإفتاء على شخص يريد الجمع بينهما في ذبيحة واحدة

مغارة علي بابا.. ماذا وجد الأمن داخل فيلا التجمع الأول؟

أستراليا تنسحب رسميا من صفقة الغواصات الفرنسية

السبت الفرصة الأخيرة.. رسالة مهمة من الداخلية لـ مالكي المركبات

لهدف نبيل.. عداء يستعد لدخول جينيس في زي مخ بشري.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

مدبولي: تطعيم المعلمين والطلاب يسمح بعام دراسي آمن ومطمئن للجميع

وفاة صيدلانية بـ كورونا بالشرقية| ورسالة كتبتها قبل وفاتها تبكي محبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ