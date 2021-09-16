رفقة تامر حسني.. بسمة بوسيل تهنئ ابن أصالة لمشروع جديد: فخورة بيك

هنأت الفنانة بسمة بوسيل ابن الفنانة أصالة بافتتاحه مطعما جديد، وشاركت صورا تجمعها بزوجها النجم تامر حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت برسالة حب: “مبروك يا لودي.. فخورة بيك”.

قصة خلاف تامر حسني وبسمة وبوسيل

بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة، بعدها بساعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواجه منها سرا .

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.

الصلح بين بسمة بوسيل وتامر حسني

اعتذرت بسمة بوسيل، لزوجها تامر حسني عن نشرها إعلان خبر الإنفصال على حسابها الرسمي على “إنستجرام”

وردت على تامر قائلة: «فعلًا اتهورت.. بس عشان بحبك».