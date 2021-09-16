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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. بعد شائعة زواجه من فنانة شابة.. أول ظهور لـ تامر حسني وبسمة بوسيل.. هكذا أحيت أسرتها ونجوم الفن ذكرى 40 دلال عبد العزيز

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

بعد شائعة زواجه من فنانة شابة.. أول ظهور لـ تامر حسني وبسمة بوسيل

حرض الفنان تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل على حضور افتتاح مطعم نجل الفنانة اصالة  خالد الذهبي فى اول ظهور لهم بعد شائعة  انفصالهما وزواج تامر حسنى من فنانة شابة.

قصة خلاف تامر حسني وبسمة وبوسيل 
بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة، بعدها بساعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواجه منها سرا .

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.

هكذا أحيت أسرتها ونجوم الفن ذكرى 40 دلال عبد العزيز

أحيت أسرة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيزوعدد من نجوم الفن  ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها .

إيمى سمير غانم 
عبّرت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد لافتقاد والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي سمير غانم، عدة صور لوالدتها من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام" وعلقت قائلة: “الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبتي يا مامي”.

 

دنيا سمير غانم 
نشرت  دنيا سمير غانم صورة لوالدتها وكتبت عليها "النهارده اليوم ال ٤٠ علي فراقك يا أمي".

فى ذكرى ميلاد عبد الوارث عسر.. ترك وزارة المالية من أجل الفن ومات حزنا على زوجته
 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبدالوارث عسر،والذى ولد فى  16 سبتمبر من عام 1894و اتجه إلى الفن وهو في بداية العشرينيات من عمره، وعشقه لهذا المجال جعله يتخلى عن وظيفته الميري بوزارة المالية ليتفرغ تمامًا للتمثيل.

 

يعد الفنان عبدالوارث عسر أحد أعمدة السينما العربية، فلا يتوقف دوره عند التمثيل، فالتاريخ لن ينسى جهوده مع صديقيه المخرج محمد نجيب، والفنان سليمان بك نجيب للنهوض بالحركة الفنية، ومساهمتهم في اكتشاف وجوه جديدة، وتعليم أبرز النجوم فن الإلقاء.

 

تألق "عسر" على شاشة السينما في عدد كبير من الأفلام مثل "شباب امرأة" للمخرج صلاح أبو سيف، و"الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد، و"البؤساء"، و"صراع في الوادي".

 

أحمد هيبة وشريف دسوقى.. فنانون تكفلت بهم المتحدة في أزماتهم
 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا وجهت فيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث مروري قبل أيام.

 

ونرصد فى السطور التالية أبرز الفنانين اللذين تكفلت بهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ..

 

أحمد هيبة
 

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد كشف عن دور النقابة مع زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة.

وقال «زكي»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إنه «تحدث مع وزيرة التضامن الاجتماعي وتفهمت الوضع، وقررت صرف معاش شهرى لزوجه الراحل أحمد هيبة»

فيما قالت زوجة الفنان الراحل في تصريح خاص لصدى البلد:" أنها سعيدة للغاية باهتمام دكتور أشرف زكي والنقابة بها على الرغم أن زوجها غير نقابي ، حيث قدمت شكرها لوزيرة التضامن الاجتماعي على هذا القرار".

 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن موقف نقابة المهن التمثيلية من أسرة الفنان الراحل  أحمد هيبة الذي توفي إثر حادث سير.

الفنان تامر حسني تامر حسني وبسمة بوسيل تامر حسنى وزوجته دنيا سمير غانم الراحلة دلال عبد العزيز الأخبار المحلية والعالمية زواج تامر حسني

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