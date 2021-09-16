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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد هيبة وشريف دسوقى.. فنانون تكفلت بهم المتحدة في أزماتهم

صدى البلد

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا وجهت فيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث مروري قبل أيام.

 

ونرصد فى السطور التالية أبرز الفنانين اللذين تكفلت بهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ..

 

أحمد هيبة

 

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد كشف عن دور النقابة مع زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة.

وقال «زكي»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إنه «تحدث مع وزيرة التضامن الاجتماعي وتفهمت الوضع، وقررت صرف معاش شهرى لزوجه الراحل أحمد هيبة»

فيما قالت زوجة الفنان الراحل في تصريح خاص لصدى البلد:" أنها سعيدة للغاية باهتمام دكتور أشرف زكي والنقابة بها على الرغم أن زوجها غير نقابي ، حيث قدمت شكرها لوزيرة التضامن الاجتماعي على هذا القرار".

 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن موقف نقابة المهن التمثيلية من أسرة الفنان الراحل  أحمد هيبة الذي توفي إثر حادث سير.

 

وقال أشرف زكي، في تصريح لـ"صدى البلد": " تواصلت مع زوجة الراحل أحمد هيبة، وأبلغتها أن النقابة ستنفذ جميع رغباتهم ، وستتولى طلبات الأسرة ولن نتخلى عنهم".

 

وأضاف أشرف زكي: "على الرغم أن الراحل أحمد هيبة ليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية، إلا أنني اتخذت إجراءات استثنائية وستتكفل النقابة بجميع مطالب أسرته".

 

شريف دسوقى 

وجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد تكفلها بعلاج الفنان شريف دسوقي.

وجاء في بيان من نقابة المهن التمثيلية، "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية".

وكان الفنان شريف دسوقي خضع لعملية بتر قدم سكرى 

يشار إلى أن شريف دسوقي تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وخلال 11 يوما أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري.

 

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اشرف زكي الشركة المتحدة نقابة المهن التمثيلية الفنان شريف دسوقى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل أحمد هيبة

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