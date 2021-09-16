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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة سيدة الأرجنتين الأولى.. سفير مصر يحتفل بمجلة "سفراء من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة"

سفير مصر في بيونيس
سفير مصر في بيونيس ايرس وسيدة الارجنتين الاولى

أقام السفير أمين مليكة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، مساء يوم أمس حفل استقبال بدار السكن بمناسبة إطلاق العدد الأول من مجلة "سفراء من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة"، وهي مجلة صادرة عن "منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة"، بالتعاون مع عدد من السفارات المعتمدة في بوينس أيرس، وتُعنى بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.

 وقد تم إهداء العدد الأول من المجلة إلى مصر، واختيار السفير المصري لشغل منصب نائب شرفي لرئيس مجلس إدارة المجلة. 


وقد حظي حفل الاستقبال بمشاركة سيدة الأرجنتين الأولى فابيولا يانييز، ونخبة مختارة من النشطاء في مجال تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات الثقافية والفنية الأرجنتينية البارزة. 


ألقى السفير أمين مليكة خلال الحفل كلمة استعرض فيها سياسات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمتعهم بكامل حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري لعام 2014، منوها إلي صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وإلى تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بتمثيل نيابي في البرلمان المصري، مشيداً في الوقت ذاته بالتجربة الأرجنتينية الرائدة في مجال إدماج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز احترام التعددية والاختلاف بشكل عام.  

 
ومن جانبها، ألقت السيدة الأولى كلمة أعربت فيها عن اعتزازها بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة حرصها على تشجيع كافة المبادرات الرامية إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعرضت جهود بلادها على صعيد إدماجهم، وتوفير سبل الدعم والرعاية والتأهيل لهم.

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