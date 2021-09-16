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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري أمراض النساء يكشف الفرق بين تكيسات وأكياس المبيض وسبب ظهورها| فيديو

استشارى النساء والتوليد
استشارى النساء والتوليد

قال الدكتور محمود سليمان استشاري أمراض النساء والتوليد إن هناك فرقا بين تكيسات أو أكياس على المبيض، والتكيسات تعتبر أكياس مصغرة ولكن منتشرة في المبيض بشكل كبير، بينما الأكياس تكون عبارة عن أكياس منفردة، كاشفا أن تكيسات المبيض تظهر أثناء عدم قدرة المبيض على إفراز بويضة. 

وأضاف  دكتور محمود سليمان استشاري أمراض النساء والتوليد ، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدى  ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن  بطانة الرحم التي تستقبل الجنين ومن ثم يأتي دور البويضة. .

وأكد استشاري أمراض النساء والتوليد أنه عند حدوث تحور بشكل أو بآخر فى أنسجة الجسم أصبح بها مستقبلات لنفس بطانة الرحم وتأخذ نفس الدورة الشهرية للسيدة  ، وهناك أسباب عدة لتأخر الانجاب . 

 

بطانة الرحم

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، إلى أن بطانة الرحم التى تستقبل الهرمون اصبح بها نفس الأنسجة ولكن خارج الرحم ولكن فى اى مكان فى الجسم مثل تجويف البطن أو اى مكان فى الجسم، لافتا إلى أن قلق الأزواج لتأخر الانجاب لابد أن يكون بعد مرور عام على الأقل على الزواج.

 

وتابع  استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، أن البطانة المهاجرة سميت بذلك الاسم لأنها هاجرت خارج تجويف الرحم وتأثير هذا هرمون الأنوثة الذي كون بويضة سميكة وبالتالي يؤثر على أى انسجة أخرى. 


يُذكر أن الإخصاب في المختبر (IVF) يساعد ملايين الأزواج على إنجاب الأطفال كل عام.. في عملية التلقيح الصناعي (IVF) ، يأخذ الطبيب البويضة والحيوانات المنوية ويخصبها لصنع الأجنة ،  يعيدون الأجنة إلى الداخل ؛ تستخدم عمومًا أكثر من اثنين أو ثلاثة أجنة ، اعتمادًا على جودة الأجنة. بشكل عام ، كان الأطباء يصنعون ما لا يقل عن 10 أجنة.. لدى الأزواج تعليمات لاتباع ما يجب فعله وما لا يجب فعله في الأشهر التسعة من الحمل لإنجاب طفل سليم. علاوة على ذلك ، فإن الجسم السليم من شأنه أن يعطي طفلًا سليمًا ، لذلك يوصى في أي نوع من الحمل بأن يعيش حياة خالية من الإجهاد وأن يكون هادئًا.

 بالإضافة إلى هذا التمرين يوميًا، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وكن دائمًا إيجابيًا.


العقم مشكلة صحية شائعة تحتاج إلى حل. تؤدي الزيجات المتأخرة والحياة المجهدة ونمط الحياة غير المستقر وعوامل أخرى إلى العقم عند الرجال والنساء. الإخصاب في المختبر طريقة جيدة للتغلب على مشكلة العقم. ومع ذلك ، هناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة مع التلقيح الاصطناعي.

 

من الصعب متابعة علاج الخصوبة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن الأفضل أن تكون مهمة صعبة.. يجب أن يتم اختيار IUI أو IVF بالتشاور مع طبيب الخصوبة. من الجيد اختيار أخصائي لديه خبرة ويمكنه تقديم جميع أنواع العلاج. سيكون طبيبك هو الذي سينصحك بعد دراسة حالتك فيما يتعلق بجميع الخيارات الممكنة التي تناسبك. بعد ذلك ، يمكنك اختيار أفضل ما أوصى به طبيبك. يعتمد نجاح علاج أطفال الأنابيب على عدة عوامل.. سنخبرك في هذه المقالة بالوقت الذي يجب أن تفكر فيه في التلقيح الاصطناعي، ولكن يفضل اتباع تعليمات طبيبك.

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