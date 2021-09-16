مليون مواطن .. الصحة تكشف مستجدات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

قال الدكتور أحمد عاطف ، المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل ، إنه تم تسجيل مليون و 30 ألف مواطن حتى الآن فى المنظومة بنسبة 67% من مواطني المحافظة .



وأوضح " عاطف " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن منظومة التأمين الصحي تعتمد على فحص المنشآت الطبية والوقوف على كافة احتياجاتها من تطوير ، صيانة بالإضافة لحصر القوى البشرية ورفع كفاءتها .



ولفت إلى أن كافة الانشاءات بتطوير منظومة التأمين الصحى تتم بأحدث الطرق طبقا لجودة الرعاية الصحية ، مشيرا إلى أن خطوات التقدم لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو التقدم لأقرب وحدة صحية ويتقدم بصورة البطاقة ، شهادة الميلاد لفتح الملف الطبي الخاص به ثم يخضع للفحص الطبي الكامل .



وتابع أنه تم عمل 123 ألف فحص طبى كامل من تحليل دم ، أمراض السكرى والضغط والمستهدف تحقيق 60% من إجمالي مليون مواطن الذين قاموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247948 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 531 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 294482 من ضمنهم 247948 حالة تم شفاؤها، و 16908 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: