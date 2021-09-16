عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليون مواطن .. الصحة تكشف مستجدات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

التأمين الصحى
التأمين الصحى

قال الدكتور أحمد عاطف ، المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل ، إنه تم تسجيل مليون و 30 ألف مواطن حتى الآن فى المنظومة بنسبة 67% من مواطني المحافظة .


وأوضح " عاطف " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن منظومة التأمين الصحي تعتمد على فحص المنشآت الطبية والوقوف على كافة احتياجاتها من تطوير ، صيانة بالإضافة لحصر القوى البشرية ورفع كفاءتها .


ولفت إلى أن كافة الانشاءات بتطوير منظومة التأمين الصحى تتم بأحدث الطرق طبقا لجودة الرعاية الصحية ، مشيرا إلى أن خطوات التقدم لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو التقدم لأقرب وحدة صحية ويتقدم بصورة البطاقة ، شهادة الميلاد  لفتح الملف الطبي الخاص به ثم يخضع للفحص الطبي الكامل .


وتابع أنه تم عمل 123 ألف فحص  طبى كامل من تحليل دم ، أمراض السكرى والضغط والمستهدف تحقيق 60% من إجمالي مليون مواطن الذين قاموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل .

 

يذكر أن  وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247948 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 531 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 294482 من ضمنهم 247948 حالة تم شفاؤها، و 16908 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

 

 

 

 

الصحة أمراض الرعاية الصحية وزارة الصحة فيروس فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فاوض رونالدينيو وضم شيكابالا.. مسيرة أسطورية لـ عدلي القيعي مهندس صفقات الأهلي

16 كلمة من قالها حين يصبح لم يضره مكروه .. اغتنمها

سيدة تفقد ساقها من أجل إنقاذ رضيعها

لقطات أولية لشاحنة بيك أب  إينيوس جرينادير موديل 2022

يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16سبتمبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

بعد واقعة سفاح قنا .. تعرف على عقوبات القتل في القانون

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

سيجارة علي سقف أوضة.. حريق في منزل الفنان شريف منير | شاهد

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ