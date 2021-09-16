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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لمنتدى بور سعيد الاقتصادى

صدى البلد

رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالحضور في منتدى بورسعيد الاقتصادي، والذي ينعقد بمحافظة بورسعيد على مدار يومين تحت رعاية رئيس الوزراء، حيث توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بالإعمار على كل أرض مصر وخاصة شرق بورسعيد.
وأضاف "الغضبان" خلال كلمته بالمنتدى: "من بورسعيد الدولة المصرية تكتب تاريخًا جديدًا، حيث تأتي أهمية هذا المنتدى فى طرحه لموضوعات ورؤية العديد من الجهات لتنمية منطقة شرق بورسعيد لجعلها وبحق قاطرة تنمية مصر، موضحًا أن الرئيس السيسي زار بورسعيد في نهاية نوفمبر 2015 لتدشين مشروعات محور تنمية قناة السويس بشرق بورسعيد، واليوم نعود لنحقق أحلامنا بعد كل ما تم من إنجازات. 

وأشار المحافظ  إلى أننا اليوم نحتفل بنجاحاتنا بعد إنشاء قناة السويس الجديدة وأنفاق السويس التي تربط بين سيناء ومصر الأم وقارتي أفريقيا وآسيا، والتي أنشئت في وقت قياسي، واليوم صنع المصريون أرضا جديدة أكثر من 164 كيلومتر مربع لنعمر ونبني عليها مصانع، كما أن لدينا أجود أنواع الأراضي الزراعية، واليوم نبني ونعمر مدينة سلام مصر، ونواصل البناء لنحقق أحلامنا.
وتابع: "بعد 3 سنوات عمل شاق لعمل بنية تحتية، انتهينا من مدينة "سلام مصر"، كما نعمر المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ونشغّل أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، فمدينة بورسعيد أصبحت قبلة الاستثمارات العالمية، ونخاطب المستثمرين الأجانب وأشقائنا العرب والمستثمرين المصريين ونقول لهم اهلا وسهلا احنا جاهزين".

وذكر محافظ بورسعيد، أن المحاور الرئيسية محل النقاش فى جلسات التي  تتمثل في: 
 أهمية الصناعة وتوطينها في شرق بورسعيد: ولقد آثرنا البدء بهذه الجلسة لتسليط مزيد من الضوء على هذا المحور الاقتصادي الجديد لما يتميز به من مزايا نسبية وتنافسية وكذا الفرص والحوافز الاستثمارية والتي توفر بيئة مناسبة لمزيد من ضخ الاستثمارات بهذه المنطقة، حيث أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس حيث يمر عبر بورسعيد  أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية.

كما تأتي عن المراكز اللوجستية وقيمتها الاقتصادية في شرق بورسعيد: وما تقدمه من قيمة مضافة وخدمات تعمل على خلق جو من التنافس بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق استفادة أكبر للاستثمارات، حيث تتمتع محافظة بورسعيد بوجود ميناءين، و3 مناطق لوجيسيتة، 4 مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة فى غرب وجنوب وشرق بورسعيد، ، بالإضافة إلى تصدير 54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى بورسعيد الاقتصادي تحت رعاية رئيس الوزراء


-وكذلك تتضمن محور التطوير والبنية العمرانية في شرق بورسعيد: حيث يجري الآن دراسة  تطوير المنطقة الشاطئية بشرق بورسعيد "سلام" على غرار مدينة العلمين الجديدة والتي يتم وضع مخطط عام لتطوير المنطقة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتعد مدينة «سلام مصر» بشرق بورسعيد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة لمحور قناة السويس، وهى إحدى المدن الذكية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس، ومن المخطط أن تكون العاصمة الاقتصادية الجديدة شرق بورسعيد، بهدف تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة.

وذكر "الغضبان"، أن المؤتمر  يشهد أيضًا عقد ورش عمل تخصصية على هامش جلسات المنتدى  تضم مجموعة  من الخبراء المتميزين في مجالاتهم لطرح مزيد من الآراء ووجهات النظر ومناقشة الفرص والتحديات إنتهاءً للوصول إلي مقترحات جديدة، كما يُسعدنا افتتاح معرض "صنع في بورسعيد" والذي يتم من خلاله عرض منتجات بعض المصانع بالمحافظة.
 

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