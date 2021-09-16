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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تقوية العظام.. 6 فوائد لإضافة الصنوبر إلى طعامك

صدى البلد

فوائد صحية لتناول حبوب الصنوبر لغناها بالأحماض الدهنية والمغنيسيوم والبروتين في منع النوبات القلبية ومرض السكري، ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في هذه البذور مفيدة للحمل وتعزز المناعة والرؤية والجلد وصحة الشعر.. إليك أبرز فوائد تناول حبوب الصنوبر أو إضافته لطعامك وفقا لموقع stylecraze.

1. قمع شهيتك


تظهر الأبحاث أن الصنوبر يحتوي على بعض الأحماض الدهنية التي قد تساعد في كبح الشهية.

2. زيادة الطاقة

يمكن أن تساعد بعض العناصر الغذائية المحددة في حبوب الصنوبر ، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والحديد والبروتين ، في زيادة مستويات الطاقة كما أنها مصدر كبير للمغنيسيوم الذي يحافظ على مستويات الطاقة لديك .

تساعد حبوب الصنوبر أيضًا في بناء وإصلاح أنسجة الجسم التي قد تؤدي إلى التعب.

3. مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المكسرات مفيدة للقلب: أظهرت الدراسات أن استهلاك المكسرات يمكن أن يقلل من خطر الموت المفاجئ بنوبة قلبية تشكل الدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات E و K والمغنيسيوم والمنجنيز للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

حمض البينولينيك الموجود في حبوب الصنوبر يدعم الكوليسترول الصحي ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) .

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4. فوائد لمرضى السكر


 أظهر مرضى السكري من النوع 2 الذين تناولوا حبوب الصنوبر كل يوم تحسنًا في التحكم في الجلوكوز وانخفاض مستويات الكوليسترول السيئ.

5. تعزيز صحة الدماغ

 

 العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في حبوب الصنوبر ، مثل المغنيسيوم ، يمكن أن تساعد في علاج القلق والاكتئاب والتوتر. 

6. تقوية العظام


فيتامين K فى الصنوبر أن يساعد في علاج والوقاية من هشاشة العظام فهو لا يزيد كثافة المعادن في العظام فحسب ، بل يقلل أيضًا من معدلات الكسر .

 أحد الأسباب الشائعة لنقص فيتامين ك هو تناول الأدوية الخافضة للكوليسترول. ولكن عندما تتناول حبات الصنوبر ، فقد لا تحتاج إلى أي دواء لخفض الكوليسترول لأن المكسرات لها إمكانية خفض الكوليسترول ، ناهيك عن أنها توفر مصدرًا غنيًا بفيتامين K .

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