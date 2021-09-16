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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجدي : موجة سخرية من سعر "آيفون 13"

ايفون 13
ايفون 13

كشف الإعلامي أحمد مجدي عن موجة سخرية من سعر "آيفون 13" على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعرض أبرز ما تم كتابته من الجمهور.

واستعرض مجدي خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن  إحدى المتابعات  قالت “ أمس ايفون 13 نزل واليوم الزر الجانبي بأيفوني صار ما يشتغل”، وقالت أخرى “ماذا لو عاد معتذرا وفي يده ايفون 13”.

 

أعلنت شركة آبل Apple، أمس، عن أحدث منتجاتها الذكية ولعل من أبرزها هواتف iPhone 13، حيث كشفت الشركة الأمريكية عن طرازاتها الفاخرة آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، واللذان يمتازان بمعالج أسرع وهو A15 Bionic، وكاميرات ثلاثية خلفية محسنة، وشاشة كبيرة تمت ترقيتها لتدعم معدل عرض يصل إلى 120 هرتزا في الثانية.

وخلال حدث الإعلان، قالت عملاقة التقنية الأمريكية أنها تعتزم إطلاق أحدث أنظمة التشغيل التابعة لها iOS 15 و iPadOS 15 قريبا، حيث تعتزم آبل حسبما ذكر موقع "theverge" التقني، إصدار نظامي تشغيل أجهزتها الذكية في 20 سبتمبر الجاري.

 

تحديثات نظام التشغيل المجاني

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، عن تحديثات نظام التشغيل المجاني الجديد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمطورين WWDC 2021، وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، طرحت إصدارات تجريبية عامة من iOS 15 و iPadOS 15.


ويقدم كلا الإصدارين الجديدين من أنظمة تشغيل أجهزة آبل iOS و iPadOS مجموعة من الميزات، حيث تتضمن العناوين الرئيسية من المزايا القدامة لهواتف آيفون وأجهزة آيباد تغييرات على خاصية الإشعارات مثل إضافة ملخصات الإشعارات، وأوضاع التركيز لإنشاء قوائم مميزة من التطبيقات والإشعارات المسموح لها بالوصول إلى المستخدمين في أوقات مختلفة من اليوم.

وذلك بالإضافة إلى تحسينات على تطبيق الاتصالات المرئية فيس تايم FaceTime، تشمل القدرة على دعوة مستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة أنظمة التشغيل التي تعمل بنظام ويندوز Windows لإجراء مكالمات في المرة الأولى ضمن خدمة مكالمات الفيديو التابعة لآبل، وإلى جانب ذلك يحصل متصفح سفاري Safari على إعادة تصميم جديدة.

 

الإعلامي أحمد مجدي آيفون 13 آيفون 13 برو ماكس انظمة التشغيل أجهزتها الذكية

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