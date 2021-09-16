نبيل عبد المقصود : تعافي المدمن يمر بمراحل أولها الديتوكس ثم العلاج النفسي

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم بطب القصر العيني، إن علاج الادمان يمر بمراحل أولها الديتوكس ثم العلاج النفسي.

وأضاف نبيل عبد المقصود، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشباب هم مستقبل مصر وزهرة الوطن، ويجب أن يكون لديهم وعي والبعد عن تعاطي المخدارات.

وتابع نبيل عبد المقصود، أن مشكلة المتعاطي أنه "فاكر أن الناس مش واخدة بالها"، لكن في الحقيقة الجميع يعلم أنه يتعاطى، وأن مدمن المخدرات يفقد السيطرة على نفسه.

المواد المخدرة المدرجة بالجدول تحتاج إلى فترة كبيرة لإدراجها

وأشار عبد المقصود، إلى أن المواد المخدرة المدرجة بالجدول تحتاج إلى فترة كبيرة لإدراجها، مؤكدا أن المادة الكيميائية المرشوشة على العشب تسبب أضرارا بالغة.