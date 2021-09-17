مواطن من ذوى الإعاقة يستغيث بالتضامن لصرف معاش تكافل وكرامة

لديه 4 أولاد وبدون عمل

ناشد المواطن السيد زغلول عبود حسن ، المقيم في قرية أبا الوقف البلد مركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا ، في رسالة، بعث بها لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

ويقول في رسالته: “أنا من قرية أبا الوقف البلد مركز مغاغة ، وعندي 4 أولاد، ولكني لا أعمل؛ نظرا لأن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج للحصول على معاش تكافل وكرامة”.

وأضاف: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار”.

وتابع: "أنا في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد فواتير المرافق الشهرية، حيث أنى لا أعمل منذ إصابة عيني، والحال واقف، وبقالي سنة بدون عمل".

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ المنيا، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.

المواطن السيد زغلول عبود حسن رقم قومي : ٢٨١٠٨١٠٢٤٠٣٤٩٦

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