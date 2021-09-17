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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لديه 4 أولاد وبدون عمل

مواطن من ذوى الإعاقة يستغيث بالتضامن لصرف معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

ناشد المواطن السيد زغلول عبود حسن ، المقيم في قرية أبا الوقف البلد مركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا ، في رسالة، بعث بها لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة".

ويقول في رسالته: “أنا من قرية أبا الوقف البلد مركز مغاغة ، وعندي 4 أولاد، ولكني لا أعمل؛ نظرا لأن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج للحصول على معاش تكافل وكرامة”.

 

وأضاف: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار”.
وتابع: "أنا في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد فواتير المرافق الشهرية، حيث أنى لا أعمل منذ إصابة عيني، والحال واقف، وبقالي سنة بدون عمل".

 

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ المنيا، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.

المواطن السيد زغلول عبود حسن رقم قومي : ٢٨١٠٨١٠٢٤٠٣٤٩٦

وللتواصل مع القارئ، من خلال الرقم : ٠١٢١٠٨٢٣١٢٠

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة المنيا وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة قريه ابا الوقف البلد مغاغة

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