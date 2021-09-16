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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أسامة منير يطرح أحدث أغانيه "بنحسس ع الكلام" على يوتيوب

أسامة منير
أسامة منير

طرح اليوم الخميس ، الإعلامي والمطرب أسامة منير أحدث أغانيه التي  تحمل اسم “بنحسس ع الكلام”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية بنحسس ع الكلام من كلمات وألحان أسامة منير، توزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس وماستر محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية ستوديو ايست وست هوليوود بأمريكا.

 

وتقول كلمات الأغنية: بنحسس على الكلام والخوف مالينا.. والكلام خارج لوحده من عنينا.. خايفين نقرب.. خايفين نجرب.. ولا خايفين من كلام الناس علينا.. بنحسس ع الكلام وبنداري الألم واحنا عارفين قلب مين اللي اتظلم.. بنحسس ع الكلام ونزود في العناد والعناد عمره ما جاب غير الألم.

أغنية أنا

الأغنية من توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم وسيتم عرضها قريبا وقرر أسامة تصوير الأغنية لتميزها ولرغبته في العودة بقوة للساحة الغنائية خاصة أن كلمات الأغنية مختلفة عن الأغاني المنتشرة في الفترة الحالية وكذلك التصوير سيكون مختلف ومميز.

 

آخر أعمال اسامة منير

يذكر أن آخر أعمال اسامة منير فيلم "ليلة البيبى دول" مع محمود عبد العزيز وتجربة أخرى مع ليلى علوى فى فيلم "كابتن عفت".

 

وكان الإعلامي أسامة منير، كشف أغرب موقف تعرض له على الهواء خلال مسيرته الإعلامية.

 

وقال خلال حواره ببرنامج " من مصر"والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، إنه تمكن خلال مشواره الإعلامي بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، موضحا: "كان هناك زوجين علي وشك الانفصال، واصلحت بينهما، وكنت اقفل مع الزوجة، أكلم الزوج، حتي نجحت في إثنائهما عن قرار الطلاق".

ونوه بأن الشيء الذى لفت انتباهه هو "كومكسات المتزوجين"، وأن الزوجة الصالحة هي ليست شريكة حياة ولكنها شريكة نجاح.

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بعد نجاح أغنية أنا.. أسامة منير يستعد لطرح بنحسس على الكلام

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أسامة منير عن «أنا والنجوم وهواك»: مفيش حلقة عدت على خير

أسامة منير في ضيافة صدى البلد

وقال أسامة منير لـ صدى البلد، إنه يعمل بالغناء منذ سنوات طويلة، وهو عضو بنقابة المهن الموسيقية، لكن الراديو خطفه من الفن. 

وأوضح أسامة منير:" أنا أساسا راجل موسيقي.. وكنت مطربا من قبل بداية برنامج أنا والنجوم وهواك.. وكان لدي فرقتي الخاصة التي تكونت من 18 عازفا". 

 

واستطرد قائلا:" كنا بنغني كل يوم في حفلات.. وغنيت في خيم رمضانية وفنادق.. وأحتفظ بإعلانات الجرائد حول حفلاتي.. وأناعضو في نقابة المهن الموسيقية".

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