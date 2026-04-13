اللواء أسامة كبير محذرا: قد نشهد عسكرة غير مسبوقة بالمنطقة بسبب إغلاق هرمز

قال اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القامة والاركان، إن ايران قد يكون ردها عنيد جدا على حصارها بحريا من قبل امريكا، مستدركا أن 17% من احتياطي النفط الصيني تاتي من ايران.

و أضاف اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القامة والاركان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن امريكا كانت تريد الإطاحة بالنظام، واطاله زمن الحرب بالحديث عن مضيق هرمز.

وأشار اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القامة والاركان، إلى أن قد نشهد عسكرة غير مسبوقة في المنطقة بسبب اغلاق مضيق هرمز.