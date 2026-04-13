زرعت الفوضى في العراق وسوريا.. اللواء أسامة كبير يكشف التاريخ الأسود لإيران بالمنطقة

أكد اللواء أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن إيران زرعت وافتعلت المشاكل ودمرت العراق، والأيادي ليست بريئة، موضحًا أن إيران دمرت سوريا في 2011 وساهمت في قتل 40 ألف مواطن سوري.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إيران تفتعل بلبلة في شبه الجزيرة العربية، وإن طهران دولة حُبست 50 سنة فبنت الصواريخ، وهي دولة لن تسقط بسهولة.

وأضاف أن أمريكا أخطأت في ضرب المدارس والبنية التحتية في إيران، وأن مصر أدانت بشدة العدوان الإيراني على دول الخليج، موضحًا أن أمريكا قد تعود للحرب مرة أخرى مع إيران.



